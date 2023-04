UCD se solidariza con productores que están siendo afectados por CFE

Jesús Emiliano García líder de la Unión Campesina Democrática (UCD) indica que como organización campesina se solidarizan con los compañeros productores que están siendo afectados por la situación que de manera irregular y alevosa el Gobierno Federal practica, se tenía mucho tiempo con este fenómeno en el que usando toda la fuerza pública y ahora la Guardia Nacional y el Ejercito para poder defender, se supone que a la paraestatal, pero se sabe que es un problema social generado desde hace aproximadamente 20 años, en el que los gobiernos han hecho una bola de nieve por los asuntos de corrupción, y que ahora con la promesa de Andrés Manuel López Obrador de resolver el problema y los problemas del campo mexicano resulta que no da una.

«Que así como dijo que al ejercito lo iba a mandar a los cuarteles, vemos que no es así, tal y como se comprometió a que la gasolina iba a bajar y tampoco, y ahora menos con la energía eléctrica con ese adeudo que se tiene por parte de los compañeros que producen alimentos, no son delincuentes son quienes producen el alimento y no se les ha dado la oportunidad de seguir produciendo este gobierno, y en el que lejos de resolver esta situación, se dedica solamente a generar bolsas de recursos de nuestros mismos impuestos para resolver sus ideas, sus proyectos, sus prioridades, seguimos sosteniendo que el campo mexicano no es prioridad para AMLO, y el hecho y la prueba están en las últimas semana, no únicamente el día de antier ha estado actuando con la Guardia Nacional que se creo para dar seguridad a los ciudadanos, y están derribando lo que son los postes de energía eléctrica, que en algunos de los casos son postes que pusieron los mismos productores, ni siquiera pertenecen a la para estatal». comparte.

Añade que ya el Gobierno dividió a los productores y ciudadanos entre los que están con él y los que no están de acuerdo con él, y es el caso de que en el estado de Tabasco sí hizo borrón y cuenta nueva con los adeudos de energía y acá estamos esperando ese borrón y cuenta nueva, per no ha sido así.

«Nos solidarizamos con los compañeros y les propongo que hagamos manifestaciones conjuntas y que vayamos a cerrar por tiempo indefinido las oficinas de Bienestar en la Capital de Chihuahua, las 3 que hay en la cuidad y que presionemos, porque ahí es donde se mueve toda la bolsa de los recursos del estado mexicano y juntarnos y protestar por estas malas políticas que el Gobierno Federal ha estado implementando, ahí está la propuesta para que se valore, estamos puestos para actuar porque no podemos quedarnos la margen de esta situación y menos cuando hay poblaciones que se han quedado sin energía eléctrica sin deberla ni temerla, no midieron el día de antier y dejaron sin el suministro que es un derecho humano a compañeros de las comunidades del Aguila, Nuevo Tampico y Nuevo Saucillo del municipio de Jiménez, entonces, exigimos una solución de fondo al problema, que no le de vuelta el Presidente de la República a este asunto porque lo que esta provocando es que nos movilicemos en todo el país para exigirle de una vez que diga si pudo con el cargo o si no que de una vez renuncie», concluye.

