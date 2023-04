Migrante se recupera y recibe alta clínica del Hospital General en CJ.

-Tras dos semanas internado, Juan C.T.A. consiguió su alta clínica

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud informa que en relación a la condición de salud que mantienen las personas migrantes que son atendidas en el Hospital General de Ciudad Juárez, de los seis pacientes internados, uno fue dado de alta mientras que los otros cinco continúan siendo atendidos.

Juan C.T.A., de 23 años de edad, víctima del incendio del pasado 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), obtuvo este lunes 10 de abril su alta clínica gracias a los esfuerzos de los trabajadores del nosocomio de Ciudad Juárez.

El hombre originario de Honduras agradeció al personal por el trato digno y humano brindado en todo momento y manifestó que espera reunirse pronto con su esposa e hijo.

“Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Me han dado de alta. Quiero darle un agradecimiento al hospital por el apoyo que me dieron, sin faltarme nada (…) Gracias a ellos estoy sano y salvo. Tengo una nueva vida. Dios me la ha regalado para bien”, externó.

Durante catorce días recibió un trato puntual, por profesionales, dada la instrucción de la gobernadora Maru Campos, quien recibe información constante del tratamiento otorgado a los pacientes internados.

Cabe recordar que a causa del siniestro ocurrido en las instalaciones federales, se recibieron 11 pacientes, de los cuales se han hecho cinco traslados al Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (CENIAQ) y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), con la finalidad de garantizar atención especializada a los afectados.

En próximas horas se proyecta que a un paciente más les sea retirada la ventilación mecánica, mientras se espera que el resto de los internados presenten una mejora en su evolució

