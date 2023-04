Emite PC recomendaciones para la revisión adecuada de tanques de gas

La Coordinación de Municipal de Protección Civil, del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, invita a la ciudadanía a tener precaución con la instalación de gas, tanto de tanques estacionarios, como de cilindros de gas pequeños o medianos, con el fin evitar accidentes o situaciones trágicas.

Por tal motivo, la dependencia recomienda en particular realizar revisiones periódicas de sus instalaciones de gas, por personal calificado. Se comparten las siguientes sugerencias:

Tanques estacionarios

– Asegurarse que los tanques estacionarios tengan:

a) Válvula de seguridad – evita excesos de presión.

b) Llave de paso – interrumpe el paso de gas al interior de tu hogar o negocio.

c) Reguladores de presión – regulan la presión del gas LP al pasar a otro tipo de calentadores.

d) Medidor – Facilita programar próximos servicios de relleno.

e) Tuberías – preferentemente sean de cobre.

– La instalación se debe hacer en lugar ventilado.

– Evitar usar mangueras de plástico o dejar el tanque con rayos directos del sol.

– Las tuberías no deben ir empotradas, en caso de fugas no se puede acceder con facilidad a ellas.

– Dar mantenimiento regular a la instalación.

– La Instalación y revisión debe hacerla personal calificado

Dato a considerar:

– Tener un tanque de gas estacionario tiene ventajas de seguridad, puesto que evita una fuga de gas dentro de casa, ya que las recargas se hacen con menos frecuencia.

Cilindros de gas pequeños o medianos

Es importante que la instalación de gas LP se haga de manera segura, por lo que se recomienda seguir estas medidas preventivas para evitar accidentes al hacer uso del gas LP:

• Asegúrate que no existan fugas en la instalación de tuberías, mangueras de coflex, conexiones, etcétera.

• Nunca utilices mangueras o tuberías de plástico para la conducción de gas LP, en su lugar usa mangueras de coflex o tuberías de cobre.

• Colocar las tuberías en lugares visibles e identificarlas con el color amarillo como indica la norma.

• Sustituye las tuberías que estén dobladas, golpeadas o en mal estado.

• Colocar los cilindros portátiles en una base firme y en lugares con buena ventilación.

• Ubicar el tanque o cilindro lejos de interruptores o aparatos como estufas, boiler, calentadores, quemadores, etcétera.

• Evitar el contacto de los tanques de gas LP con material combustible o poner cerca objetos inflamables como plástico, cartón, telas.

• Realizar un mantenimiento de los tanques estacionarios cada cinco años como máximo y cambiarlo cada 15 años aproximadamente.

Es importante recordar que, cuando te suministren gas LP en tanques estacionarios, debes asegurarte que no exceda el 80 por ciento de la capacidad y siempre rechaza los cilindros portátiles que estén en mal estado. De manera general, puedes aplicar agua jabonosa sobre tu instalación para asegurarte de que no haya fuga.

