Senadores generan poca confianza a mexicanos: Encuesta.

Aumenta el número de personas que piensan que hay que hacer una marcha para estar en contacto con el senador que les corresponde y también persiste la desaprobación, según una encuesta del Senado.

De acuerdo con una encuesta nacional levantada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado la República, ese órgano legislativo inspira en 54% de los ciudadanos “poca confianza o nada de confianza”, cifra que sin embargo, se redujo en apenas tres puntos con relación a una medición previa hecha en 2019.

En septiembre próximo iniciará el proceso electoral federal 2024, en el que por primera vez los senadores de la República podrán buscar la reelección. El sondeo concluyó que 44% de los ciudadanos entrevistados están muy en desacuerdo o en desacuerdo con que los senadores vuelvan a ocupar un escaño; empero, en 2019 la misma pregunta mereció 47% de rechazo, cifra levemente superior.

El instituto levantó el mismo sondeo para medir la percepción ciudadana sobre el trabajo de los senadores en 2019 y en marzo de 2023. Los resultados le permitieron hacer un comparativo. Hace cinco años 41% de los entrevistados se dijeron de acuerdo en la reelección de los senadores, y ahora sólo el 40%, es decir, disminuyó un punto. Sin embargo, los que dijeron que están muy de acuerdo con la reelección eran 7% y ahora son 10%.

En el sondeo se cuestionó sobre si el Senado debería tomar decisiones diferentes a la del presidente la República y el 42% se manifestó en desacuerdo con ello, pero el 48% de acuerdo.

Ese indicador, al igual que los que opinan que sigue siendo “muy difícil” acercarse a un senador, 48% y 41% que opinaron que es difícil, se mantuvieron entre 2019 y 2023, lo que mostraría que los legisladores, a decir de los ciudadanos, siguen siendo distantes.

Quizá por eso se incrementó en tres puntos la opinión de que para acercarse un senador hay que hacer una marcha o plantón, pues en 2019 opinaron eso el 13% y ahora el 16%.

El estudio se realizó a nivel nacional con 1,200 entrevistas efectivas a personas mayores de 18 años, con credencial de elector vigente y residentes en México. El margen de error es de ±2.8%, el 52% de las entrevistas fueron mujeres y el 48% hombres.

El Instituto Belisario Domínguez es el órgano del Senado la República que realiza estudios e investigaciones en temas de interés nacional; ahora realizó un segundo sondeo que realizar para medir la percepción ciudadana sobre el trabajo de los senadores.

Entre 2019 y 2023 se redujo de 9% a 8% el porcentaje de entrevistados que manifestaron tener mucha confianza en el Senado de la República y aumentó de 3% a 5% el porcentaje de encuestados que dijeron que no saben.

Hace cinco años, del 9% de entrevistados que dijo en tener mucha confianza en el Senado, 30% opinaron que los legisladores toman buenas decisiones o realizan buenas iniciativas de ley, y 20% expuso que es porque trabajan y cumplen; 17% manifestaron que son la autoridad y representan a los ciudadanos. El 12% manifestó que “están reorganizando al país” por el cambio de gobierno del año previo.

En este año del 8% que manifestaron tener mucha confianza en los senadores, 27% dijeron que es porque hacen bien su trabajo. El 16% expusieron que los legisladores toman las decisiones, 14% hacen las leyes, 10% ayudan a la gente.

Destaca de estas cifras que 7% opinó que hacen bien su trabajo porque “son influenciados por el presidente o por Morena”, y sólo 1% respondió que porque “se oponen al presidente “.

En la encuesta se preguntó sobre las razones por las cuales no tienen “nada de confianza“ y del 19% que opinó de ese modo, el 16% dijeron que piensan así porque los senadores no hacen bien su trabajo o no cumplen, sin embargo esa cifra es 13% menor a la de hace cinco años.

También se redujo en siete puntos el porcentaje de entrevistados que expuso que los legisladores son corruptos o protegen a sus intereses personales y de partido, como contestó el 20%.

Sobre las expectativas se preguntó “¿Qué tendrían que hacer las y los senadores para que usted los aprobara?”. Del 41% que los desaprobó, el 29% opinó que deben trabajar cumplir y dar resultados y 17% opinó que deben ser honestos.

Para el 11% de los encuestados los legisladores deben acercarse a la gente, 6% manifestaron que deben ponerse de acuerdo y deben propiciar la unidad. El 1% opinó que deben ser independientes del presidente.

Sobre las expectativas para los próximos dos años de legislatura, 22% consideraron que trabajarán igual de mal y 15% igual de peor. Hace cinco años opinaron 19% y 12% en ese sentido, es decir el escenario fue más optimista que ahora.

La mitad de los encuestados en 2019 dijeron que los senadores trabajarían mejor, pero ahora sólo piensan así 39%.

Entre las razones que los entrevistados expresaron sobre por qué tienen “algo de confianza o poca confianza” en el Senado. Las cifras revelan que aumentó en 9% el porcentaje de entrevistados (del 35% para los cuales expuso que tiene poca confianza) que expresó que los legisladores no trabajan, no hacen bien su trabajo o no cumplen.

Sin embargo se redujo en seis puntos, de 20 a 16% la cifra de los que opinaron que no trabajan o no cumplen.

Hace cinco años el 11% manifestó que se pelean entre ellos o hay falta de acuerdos, pero ahora sólo opinó de esa forma 5%.

En contraste, del 33% que dijeron tener algo de confianza en los senadores, el 13% dijeron que son corruptos, sólo ven su interés personal los partidos, lo que representa un punto más con relación a 2019.

Según los resultados, en comparación con los obtenidos en la misma encuesta aplicada hace casi cinco años, en 2019, el número de personas que expresaron que si le interesan los temas que se discuten en el Senado cayó en 19%, pues en 2019 eran 57% de los entrevistados y ahora fueron 38%.

Sin embargo se redujo el 9% el porcentaje de personas que manifestó que no le interesan los temas que se abordan en esa cámara y que fueron 27% en contraste con el 18% de este año.

El desconocimiento sobre esas cámaras del Congreso también aumentó el 5% de los entrevistados hace cinco años no sabía qué asunto se discute y hoy son el 13%, 8% más.

Para el 16% de los entrevistados lo que hace el Senado es poco o nada importante y para el 53% es muy importante lo que hace.

Esta importancia que se concede al Senado de la República prácticamente se mantuvo entre 2000 y 2023, y 4% expresaron en la primera encuesta que lo que hace el Senado es muy importante y ahora opinaron eso el 53%.

Para más de la mitad de los entrevistados el Senado la República representa mejor a los actores políticos o al presidente de la República e incluso a los empresarios, que a los ciudadanos.

El 35% de los encuestados dijo que representa mejor a los partidos políticos, el 22% que representa mejor al presidente de la República y el 7% manifestó que representa a los empresarios. Representa a los ciudadanos fue la respuesta que dio el 20% de los encuestados y el 6% opinó que a los estados de la República.

Con relación a la encuesta que se levantó en 2019 se incrementó el número de personas, de 18 a 20% que piensa que el Senado representa al presidente.

Sin embargo se mantiene firme el porcentaje del 35% de los entrevistados que opinan que representa mejor a los partidos políticos antes que lo hace a los ciudadanos.

Además contrario al lema de los integrantes del Congreso en la 64 y 65 legislatura, que han insistido en que ahora se legisla en parlamento abierto y escuchando a la sociedad, el 40% opinó que rara vez se consulta a los ciudadanos, 12% que nunca y el 25% opinó que casi siempre y el 14% que siempre.

