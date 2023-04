Julio Urías, contento por rebasar 600 ponches:

Katia Castorena

Escritor ESPN Digital

El lanzador Julio Urías tuvo su segunda salida de la temporada 2023 con Los Angeles Dodgers y se apuntó la victoria. Los angelinos superaron 5-2 a Colorado Rockies, el martes por la noche en Dodger Stadium y Urías fue el pitcher ganador. El mexicano lanzó por espacio de seis entradas, no permitió carreras y ponchó a seis bateadores.

“Me sentí bien, pero peleando un poco con los conteos. El montarlos en dos strikes rápidos y no terminarlos fue lo que me frustró un poco esta noche, pero en términos generales bien, obviamente se siente bien una victoria más”, compartió Julio en conferencia de prensa al finalizar el juego.

“Siempre el blanquear a un equipo es bueno y la victoria se siente mejor que la derrota obviamente, lo importante es ganar en este juego y vamos por buen camino”, agregó Julio quien ha iniciado la temporada de forma perfecta 2-0.

Además, en este juego, Urías superó los 600 ponches en su carrera, subiendo su cuenta a 605 chocolates.

“Ni idea de los números, eso llega solo. Nos vamos enterando aquí, pero claro que contento y esperemos lleguen más”, dijo el Culichi.

Urías es actualmente el lanzador con más victorias en Major League Baseball desde 2021 a la fecha, sin embargo, ha faltado el galardón individual del Cy Young para el mexicano. Los fanáticos quisieran verlo lanzar más pitcheos y acercarse a los 100 lanzamientos por juego para subir sus números. En este juego tuvo 87 lanzamientos.

“Hoy Doc (Dave Roberts) me preguntó cómo me sentía, obviamente le dije que bien, me sentía fuerte y listo para salir el próximo inning. Luego él ya pensando las cosas mejor me dijo que ya estaba bien por hoy y simplemente como siempre lo he dicho, respetar las decisiones de ellos porque son los que saben y al final del día los que te tienen saludable en tu carrera”, finalizó Urías.

La siguiente serie para los angelinos será a partir del jueves visitando a Arizona Diamondbacks.

Comentarios