Descubre la magia de Chihuahua Capital en estas vacaciones

Chihuahua, Chih.- Este periodo vacacional, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, te invita a disfrutar de Chihuahua Capital, recorriendo los puntos turísticos que ofrece la ciudad, además de consumir los productos locales, para impulsar el desarrollo económico de las familias chihuahuenses.

Podrás disfrutar de una experiencia cultural única en Chihuahua, el Museo Sebastian: Casa Siglo XIX, donde se cuenta con una gran variedad de exposiciones de diversos artistas locales, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, en la calle Libertad, número 901. La entrada al museo es gratuita y su horario de atención es de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m, para mayor información puedes comunicarte al 614 200 4800.

Si buscas aventura, no puedes perderte la oportunidad de explorar las Grutas Nombre de Dios, del DIF municipal, ubicadas en la vialidad Sacramento, con sus impresionantes formaciones rocosas y salas subterráneas. Para más información comunícate al 614 200 4800 o visita sus redes sociales https://www.facebook.com/GrutasCUUOficial.

No puedes dejar de visitar las ex haciendas con las que cuenta Chihuahua, como la ex Hacienda del Sauz con su museo de Apachería, con un horario de 10:00 a 6:00 de la tarde de miércoles a domingo, con un costo de 20 pesos, ubicado en el seccional El Sauz, si buscas mayor información comunícate al número 614 174 7615 o visita sus redes sociales https://www.facebook.com/elsauzmuseoexhacienda/.

Conoce también la ex Hacienda de San José del Torreón, con un horario de 10:00 a 4:00 pm de miércoles a domingo con un costo de 10 pesos, ahí conocerás el Museo del Vino, y podrás probar un delicioso y tradicional asado de puerco; ubicada rumbo a la carretera a Majalca, comunícate al número 614 137 1223.

