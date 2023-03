lerta Protección Civil Municipal por fuertes vientos

La Coordinación de Protección Civil Municipal de Chihuahua, advierte a la población, que para este jueves y viernes se esperan ráfagas de viento de hasta 65 y 45 kilómetros por hora, por lo cual se exhorta a tomar en cuenta las recomendaciones que emiten.

Este jueves 30 de marzo se espera alcanzar rachas de viento de 65 kilómetros por hora de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional y debido al ingreso del frente frío número 46, mientras que el viernes 31 se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Recomendaciones por fuertes vientos:

• No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos.

• Evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura.

• Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

• Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias.

• Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento.

• De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso.

• Resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda.

• Se hace hincapié en la precaución debida en las construcciones, ya sea en los proyectos de barda o remodelaciones. Retirar material de construcción, genera medidas de seguridad.

En caso de emergencia, se pueden comunicar de inmediato a la línea 9-1-1 o a la aplicación “Marca el Cambio”.

Comentarios