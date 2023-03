Cierran la Base Conjunta Andrews, hogar del Air Force One

unotv

La Base Conjunta Andrews, hogar del Air Force One y una de las bases milutares de mayor rango en Estados Unidos, fue cerrada después de que el jueves se reportara que un hombre portaba un rifle “estilo de asalto”, dijeron las autoridades. La base de Maryland fue cerrada después de que, según los informes, se viera a la persona cerca del área de vivienda de la base, según la página de Facebook de la base.

El sargento de personal Jared Duhon, vocero de la base, descartó posteriormente que se realizaran disparos. No hubo un informe inmediato de lesiones y detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato. La Base Conjunta Andrews, a unos pocos kilómetros de la paital Washington, es el hogar de la flota de aviones presidenciales azules y blancos, incluido el Air Force One y el avión 747 del “día del juicio final” que pueden servir como centros de control y comando nuclear aerotransportado de la nación si es necesario.

El mes pasado, un intruso irrumpió en la base y obtuvo acceso a parte del complejo de viviendas de la base. Un residente abrió fuego contra el intruso. Y en febrero de 2021, un hombre atravesó el puesto de control militar en la instalación, luego atravesó áreas seguras cercadas adicionales para obtener acceso a la línea de vuelo y subir a un C-40 , que es el avión militar equivalente al 737 que se usa para volar funcionarios del gobierno.

