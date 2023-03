Aseguran que Shakira y su ex suegra llegaron a los golpes.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia, la periodista aseguró que Bernabeu “le propinó un puñetazo en la cara a Shakira”. “Pasó delante de Gerard y sus hijos”, puntualizó, aunque no especificó la fecha o dónde habría sucedido la pelea.

Shakira con Montserrat Bernabéu y su nieto Milan. (Getty Images)

Presuntamente, Shakira no se quedó con los brazos cruzados y le respondió de la misma manera a su ex suegra: “La cosa no quedó ahí: ella le devolvió el golpe”, escribió De los Santos.

La discusión aparentemente ocurrió cuando Shakira descubrió que Montserrat, no sólo ocultaba, sino que también apoyaba la infidelidad de su hijo.

Shakira y su suegra, Montserrat Bernabéu. (Getty Images )

La ex suegra de Shakira ocultó la relación de Piqué con Clara Chía

De acuerdo con Laura Fa, conductora del podcast ‘Mamarazzis’, la mamá del ex futbolista lo habría ayudado a esconder su romance con Clara Chía.