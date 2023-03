Respalda Morena aumentar a 7 calificación mínima en la UACH

Chihuahua. – Ante el anuncio del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en el sentido de aumentar la calificación mínima para aprobar materias en la UACH, de 6 a 7, diputados de Morena calificaron de oportuna la medida porque a su criterio esta aumentaría la calidad académica de la máxima casa de estudios.

Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los legisladores de Morena, dijo que siempre y cuando sirva para no dejar a los estudiantes en el camino, y prepararlos mejor, esta medida debe respaldarse por parte del Poder Legislativo, aunque de manera moral para respetar las decisiones autónomas de la Universidad.

“Si esto significaría que el estudiante no pudiera seguir estudiante, entonces no estaría de acuerdo, pero si la consecuencia de esa mínima aprobatoria no fuera esa y se trata de una medida para aumentar el nivel educativo, adelante”, comentó el legislador

Daniel Avitia, también diputado de Morena y presidente de la Comisión de Educación, coincidió con su coordinador y respaldó el anuncio del Rector, señalando que primero se debe resaltar la autonomía universitaria a través de su consejo.

Destacó que la UACJ y otras instituciones de educación superior como los tecnológicos basan su mínima aprobatoria en 7.0 y han logrado buenos resultados a través de los años.

