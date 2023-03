Afganos buscan controlar a mujeres mediante consumo de drogas.

El Heraldo de México

SAYURI LÓPEZ ZAMORA

Desde el regreso del talibán, las violaciones de DDHH contra ellas han ido en incremento. Afganos las orillan a las adicciones para que no se divorcien o puedan controlar sus vidas.

Incitar a las afganas a la drogadicción se ha convertido en una estrategia de los hombres quienes buscan controlar a sus esposas para que no los abandonen o simplemente para controlar sus vidas, aseguró un centro de rehabilitación en la capital Kabul.

El regreso de los talibanes al poder –el 15 de agosto de 2021– ha incrementado las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas en ese país, pese que en un inicio prometieron que ellas podrían ejercer actividades como trabajar y estudiar, cosa que no se ha cumplido.

Los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dicen que el número de adictas creció más de 600 por ciento durante la última década, ya que el prolongado conflicto militar las dejó vulnerables a la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático, factores de riesgo comunes para desarrollar alteraciones por consumo de drogas.

Debido a la situación que enfrenta esa nación, resulta difícil cuantificar la cifra de drogadictas. Según la ONU, al menos tres por ciento de las afganas lo era en 2009. Actualmente, las estimaciones del Ministerio de Salud Pública sitúan el número cerca del millón; y la de niños y niñas, sobre los 100 mil, indicó el diario español El País.

“Quise divorciarme, pero mi esposo me pegaba y me forzó a consumir drogas. Cuando me volví adicta, mis otros familiares también comenzaron a golpearme. Les dije que era culpa de su hijo, pero perdí a mi familia, incluido mi esposo, y estoy viviendo con mis hijos”, relató una de las víctimas a EFE.

Casi un millón de mujeres afganas consumen drogas, según los datos más recientes. Ellas sufren de diferentes maneras, algunas están escondidas y otras en prisión, algunas son víctimas de hombres para tener relaciones sexuales.

De acuerdo con un documento de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), Afganistán es el principal país exportador de opio, cubriendo 80 por ciento de la demanda mundial. El cultivo de adormidera alcanzó el año pasado las 233 mil hectáreas.

El excedente que no exporta acaba ocasionando un gran problema en el país, dando lugar a un producto muy barato y fácil de adquirir, disparando la drogadicción.

(Crédito: AP)

ENVENENAMIENTO, ¿OTRA SALIDA?

Desde noviembre de 2022, en diversas escuelas de Irán se han presentado casos de envenenamiento a niñas, situación que ha encendido las alarmas de las autoridades.

Al menos 50 escuelas han sido atacadas, en 21 de las 30 provincias del país, y 650 menores han sido intoxicadas, los primeros reportes indican que los sospechosos podrían ser grupos religiosos que se oponen a la educación de las mujeres.

Las alumnas han sufrido síntomas como irritación de la garganta, dolores de cabeza, dificultades para respirar, debilidad, arritmias o la imposibilidad de mover las extremidades tras inhalar un supuesto gas.

La semana pasada, el gobierno iraní arrestó a más de 100 personas por su presunta responsabilidad en los envenenamientos de miles de niñas en centros educativos femeninos, ataques que la nación persa ha atribuido a “enemigos” del país.

3% APROX. DE LAS AFGANAS PADECÍAN ALGUNA ADICCIÓN EN 2009.

600% O MÁS, CRECIÓ EL NÚMERO DE ADICTAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA, SEGÚN LA ONU.

La precariedad y el fácil acceso a drogas son algunas de las causas que explican el aumento en el consumo.

Las mujeres también les dan opioides a sus hijos cuando les falta comida.

Había 102 centros de tratamiento de drogas antes de que los talibanes regresaran al poder. Sólo cinco de ellos estaban abiertos a mujeres y niños, según la ONUDD.

