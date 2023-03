Morena ni sabía qué votaba en reforma de Comunicación Social: González

Chihuahua. – Luego de que la Comisión de Gobernación aprobara el dictamen para la derogación de la Ley General de Comunicación Social, la diputada federal Rocío González, aseguró que Morena al rectificar intenta evadir la responsabilidad por la crisis institucional que provocó con esta propuesta que forma parte del llamado Plan B del Presidente.

La propuesta consistía en limitar a solo el 0.1 del presupuesto de estados, municipios y Federación para comunicación social, creando una desproporción entre los montos que manejaría el Gobierno Federal en comparación a los estados y municipios.

“Ahora el mismo grupo mayoritario se dio cuenta de su error y quieren remediarlo con esta reforma. En la iniciativa promovida por Rosangela Amairany Peña, de fecha 02 de marzo de 2023, busca derogar dicho párrafo con la excusa de hacer un ajuste de “técnica legislativa” y se atiendan los principios de interpretación en la materia”, declaró la diputada.

Agregó que este hecho confirma que los diputados de Morena y sus aliados en las cámaras nunca conocieron lo que votaron y aprobaron el diciembre pasado, siendo que en todo momento la oposición reclamó que la propuesta violaba la autonomía de los estados y municipios.

“Ahora con el afán de limpiarse de toda responsabilidad y no aceptar sus errores al no saber y no tener idea de lo que aprobaron en ambas cámaras, así como las acciones de inconstitucionalidad que ha promovido el Grupo Parlamentario del PAN, así como otros demandantes, se esconden con otra propuesta a modo para que la misma sea votada por su grupo autoritario”, finalizó el reclamo de la diputada.

