Seguirá Gobierno Municipal trabajando en coordinación el tema de migración

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que continúan trabajando para la atención de los migrantes en la ciudad quienes, gracias a la coordinación con la iniciativa privada, agencias internacionales y otros organismos, la mayoría de ellos han sido canalizados a distintos albergues.

“La Dirección de Derechos Humanos del municipio, de manera permanente tiene recorridos prácticamente todos los días, algunos de ellos no se conocen, pero hace poquito estuvieron en el monumento a Benito Juarez y un poco de lo que hacen es ofrecerles los albergues y la oportunidad de trabajo”, destacó el edil en la conferencia de prensa que ofrece cada semana.

Agregó que por primera vez el albergue Kiki Romero se encuentra lleno y el Leona Vicario esta por llenarse, por lo que no descarta a través de la Administración Municipal, la apertura de un albergue más en la zona de Anapra.

“Hay instalaciones en Anapra y seria con recursos propios, pero es importante destacar que toda la alimentación que consumen los migrantes tanto en el Leona Vicario y Kiki Romero lo otorga el Gobierno Federal, por eso para nosotros no es tan complejo el tema”, agregó.

Dijo que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, busca a través de la gestión al sur del país, evitar que más migrantes arriben a esta frontera, ya que esto podría prevenirse y evitar que suban a los vagones de FERROMEX, con quienes también ya se tienen platicas.

El alcalde destacó que en este momento continuarán trabajando en coordinación para la protección de los derechos de todos los ciudadanos y espera se reduzca la migración con la intervención que se prevé al sur del país.

“Tengo una responsabilidad que cumplir, por un lado, el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes y también hay que respetar el derecho de los juarenses, porque esta es una ciudad abierta y generosa donde nos gusta convivir en paz”, destacó.

