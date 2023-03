No haremos nada arbitrario con las ciclovías: Alcalde.

El alcalde destacó que para poder realizar esta consulta primero se tiene que recibir la obra por parte del Gobierno del Estado y posteriormente tomar en cuenta la mayoría de las voces para determinar que hacer.

“Vamos a platicar con los ciclistas, vamos a medir realmente cuánta gente pasa por ahí, hablaremos con los comerciantes afectados, ver si hay rutas alternas, pero no le digamos a la gente que no podemos hacer nada porque no es correcto, vamos a hacer una consulta seria, formal y bien elaborada”, destacó.

Dijo que este análisis quedará a cargo del Coordinador de Directores, Jorge Arturo Pérez Quezada, quien buscará el acercamiento con cada uno de los involucrados para el análisis correspondiente.

El edil destacó que los retiros de vialetones que se han realizado hasta hoy son solo parte de las obras que se realizan en el puente Carlos Villarreal para facilitar el flujo vial, sin embrago, el análisis de la ciclovía no puede iniciar mientras la obra no sea recibida por la Dirección de Desarrollo Urbano.