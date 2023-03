México, nuestra esperanza

G. Arturo Limón D.

En memoria de Carlos Payan Velver, quien con la trilogía INFONAVIT, La Jornada y Argos, deja tres timbres que muestran su actuar sentido, congruente y abierto, a favor de este México que ayudó a construir. Descanse en Paz .

TIEMPO Y CIRUNSTANCIA

Cierra ya casi su mandato, faltan un año y poco mas de 6 meses, de una jornada que inició el 1 de diciembre de 2018 y sabido es que tendrá una duración de 5 años y 10 meses y culminara el 1 de octubre del 2024.

Así las cosas y escrito lo que a continuación leerá el 17 de marzo del 2023 por la mañana lluviosa y nublada en Chihuahua, pero con una temperatura de 20 grados en la Ciudad de México, debo señalar con precisión que el texto se prepara por situación de edición en la mañana y habrá que hacer pronóstico de lo que esta tarde ha de suceder en el Zócalo capitalino, algunos afortunados han ido en avión camión o llegaran a pie para ser testigos de la conmemoración número 85 de la acción heroica de un Pueblo y su gobierno encabezado por el General Lázaro Cárdenas del Río, el mexicano que aun siendo presidente, no dejo de Ser (ME REFIERO A LO MEXICANO, VELANDO SIEMPRE POR EL SUPREMO INTERES DE LA NACION), porque su actuar y su sentir, pero mas que todo su vivir y EL SABER DECIDIR, dejó como sello indeleble de su gobierno la impronta de una legado en la llamada EXPROPIACION PETROLERA DE 1938.

¿PRETEXTO O CONTEXTO?

Esta respuesta social que reitero tendrá verificativo entre el momento que escribo y que usted lo lea, será singular y controvertida como todas las expresiones de fuerza política que no es ni mas ni menos que eso lo que se vera, así le llamen, concentración, marcha o peregrinación de fe cívica.

Lo cierto es que la fecha de hoy 18 de marzo del 2023 ha llegado y para que no se devanen los sesos detractores y simpatizantes ya que algunos dirán que se acarrea a la gente, los otros dirán que acuden por la propia voluntad, así que no consumiré mas tinta en hablar de ello, usted vera los reportes y hará sus conclusiones, en lo que centrare este parragfo es en dilucidar si es pretexto la expropiación para la reunión o si es el contexto el que manda su realización.

Lo que me resulta claro es que vemos a un presidente asediado, como ha estado desde el principio de su mandato por los intereses fácticos que desean mantener el poder, aunque por el mandato popular de mas de 30 millones de votos decidimos que el Presidente sea el responsable del Gobierno.

Esta semana el asedio y el apetito por el gobierno que esta ya en disputa para las elecciones del 24 ha mostrado algunos rostros, destacan las recientes declaraciones de legisladores republicanos de Estados Unidos expresando ánimos intervencionistas poniendo como pretexto el declarar a los grupos del narcotráfico terroristas, lo cual recibió del presidente la siguiente respuesta “A México se le respeta. No somos un protectorado ni una colonia de Estados Unidos; (…) nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México”.

Y que decir del señor Gustavo de Hoyos Walter probando sus casi nulas opciones de aspirante, mas que bisoño suponiendo que Santiaguito Creel y el pequeñin Ricardin desde el PAN le darán oportunidad del PRI y el PRD, ya ni hablar porque no se ven sus canicas con las que deseen jugar.

Sin embargo sin animo triunfalista auguro que la expresión de fuerza y musculo social de esta conmemoración dejara claro, para los de dentro y fuera, que el Tigre como llamó metafóricamente en la convención bancaria del 2018 al pueblo al darles la disyuntiva que podrían intentar de nuevo robarle la elección empero habría que “ver quien amarraba al tigre”

Esta es la disyuntiva que esta en juego no solo en esta expresión de fuerza cívica que quedara claro es lo que a l medio día observo se da ya en la calle de Madero rumbo al Zócalo de la Ciudad de México en donde se ve ya la entrada de contingentes tipo comparsa de carnaval por su festiva alegría así que esperemos que este pulso norme criterios y de espacio a la reflexión obligada que se puede cerrar a manera de corolario con esta interrogante.

¿LA VIABLIDAD DE LA NACION SERA CON O CONTRA EL PUEBLO?

El gran desafío al que nos enfrenta el momento que vivimos es a mi parecer un momento singular de la historia, Andrés Manuel López Obrador le ha devuelto una parte esencial a la población que es la confianza que el presidente Lázaro Cárdenas del Río trajo a los mexicanos hace 85 años LA CONFIANZA DE QUE ES POSIBLE LA TRANSFORMACION, así se vivió en 1938 cuando el petróleo nacionalizado en un momento de coyuntura justo en los albores de la Segunda Guerra Mundial cuando los ojos del mundo estaban en Europa y México era un espacio de valor incalculable por sus recursos, pregunto y contesto, nos resulta claro que la caída de la banca norteamericana como fue en 2008, sumada a la nueva multipolaridad que dejara de estar centrada en el dólar como patrón de cambio, y acaso no es tiempo de advertir y s señalar, sim ambajes, la evidente decadencia de una Norteamérica colapsada por el monetarismo, las adiciones y la violencia, que se muestran como llagas, sociales y le abren un espacio a México que es único, para buscar su camino, de manera propia, por mas que digan que estamos atados a ellos, si, pero no obligados a correr su suerte, el lazo de unión tiene dos puntas y es hora de tejer para México lo mejor, y esto debe ser con el Pueblo y no contra el Pueblo, es hora de sumar a los diversos, por el país.

Hagamos memoria de nuestra historia y sintamos como propias las palabras de Ricardo López Méndez que aprendiéramos en la infancia con ese Credo Patrio que a la letra dice;

México, creo en ti,

Porque si no creyera que eres mío

El propio corazón me lo gritara,

Y te arrebataría con mis brazos

A todo intento de volverte ajeno,

¡Sintiendo que a mí mismo me salvaba!

México, creo en ti,

Porque eres el alto de mi marcha

Y el punto de partida de mi impulso

¡Mi credo, Patria, tiene que ser tuyo,

Como la voz que salva

Y como el ancla…!