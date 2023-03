Joven come croquetas de perro para crecimiento muscular.

Infobae

“Era muy difícil morderlo”, reveló el instructor Henry Clarisey, quien se refirió al sabor de la comida para mascotas.

En Estados Unidos, el instructor fitness Henry Clarisey es muy reconcido en redes y es un ejemplo por experimentar nuevas cosas en el mundo de la musculación y la alimentación. En esta oportunidad, el tiktoker causó polémica al probar comida para perros como proteína muscular y su video se volvió viral.

“Probé la croqueta de comida seca para perros y sabía a pequeños pedazos de rocas”, confesó Henry sobre la prueba que hizo en su cuenta de tiktok @henry.fit. En ese sentido, manifestó que no hay que ignorar las proteínas de estos alimentos para mascotas, aunque la consideró “asquerosa” al punto de generarle arcadas.

“No era nada cómodo para comer, y era muy difícil morderlo”, agregó el joven que tiene más de 150.000 seguidores. Asimismo, insistió que las croquetas para perros son altas en proteínas.

El clip con el experimento cuenta con más de 21 millones de reproducciones y fue furror en TikTok. El joven recalcó que tiene una cantidad suficiente de proteína para lo que necesita un culturista diariamente.

“Si bien la comida no sería dañina si un humano la consumiera, no recomendamos la comida para mascotas para el consumo humano”, advirtieron desde la empresa de comida para perros, a través de un comunicado den “The Post”. Eso dejó en evidencia que este tipo croquetas a base de restos de carne, huesos triturados, órganos y piel no es bueno para el consumo humano.

“Debería haber agregado un poco de pimienta de limón o ajo parmesano”, “Mézclalo con un poco de leche, jarabe de chocolate y mantequilla de maní” y “La comida para gatos es aún más rica en proteínas” son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.

Comentarios