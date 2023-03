Estará programa Destilichadero en 9 colonias del 21 al 25 de marzo

El Gobierno Municipal de Chihuahua encabezado por Marco Bonilla, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía el calendario del programa Destilichadero que se realizará del 21 al 25 de marzo, en nueve colonias de Chihuahua Capital.



El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a sábado.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección, pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Martes 21 de marzo

Colonia: Genaro Vázquez

Cuadrante: Buenavista – Zona Cerril – C. 100 – Fco. R. Almada

Contenedor: Diagonal C. 86 y C. 88

Miércoles 22 de marzo

Colonia: Valle de la Madrid

Cuadrante: Fco. R. Almada – Diagonal C. 86 – Privada de Samaniego – Av. Buenavista – Ochoa – Gasoducto – C. 80 -Zona cerril

Contenedor: Privada de J.J. Calvo y Av. Buenavista

Jueves 23 de marzo

Colonia: Los Nogales

Cuadrante: Sierra del Puma – Sierra del Sagrado Corazón – Sierra del Pastor

Contenedor: La Sierra y Sierra Magistral (Jardín de Niños Marta Andrade del Rosal)

Viernes 24 de marzo

Colonias: Hogares de Chihuahua, La Cima, Nieves y Rincones La Cima

Cuadrante: Av. Agustín Melgar – Av. Universidad – Pascual Orozco – Av. Tecnológico

Contenedor: Magisterio y Ahuehuete

Sábado 25 de marzo

Colonias: Fracc. Haciendas del Real y Fracc. Seratta

Cuadrante: Av. Haciendas del Real

Contenedor: Av. Haciendas del Real y Hacienda Bonita (Parque Haciendas del Real)

