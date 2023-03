AIFA cumple 365 días y AMLO solo ha despegado de esas pistas una vez

Expansión Política

Lidia Arista

El presidente ha calificado al Felipe Ángeles como uno de los mejores aeropuertos del mundo, pero en un año solo lo utilizó para despegar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

El principal arquitecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha hecho check in en una de las construcciones insignia de su administración. A 365 días de haber inaugurado esa obra en Zumpango, Estado de México, el mandatario federal no ha tomado ningún vuelo comercial, aunque sí despegó de sus pistas hacia Hermosillo, Sonora, pero lo hizo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Como “uno de los mejores del mundo”, y como un “aeropuerto de primera”, el presidente ha calificado la obra que se efectuó en alrededor de 900 días a cargo de Ejército y que enfrentó más de 140 amparos contra su construcción. Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal no lo ha utilizado como sí lo han hecho más de un millón de pasajeros, ello a pesar de que cada semana tiene giras por el exterior del país, a donde llega regularmente vía aérea y por aerolínea comercial.

Analistas consultados por Expansión Política consideran que el hecho de que el presidente no use el AIFA para sus traslados, se explica porque esta terminal aún tiene pocas rutas, pero también confirma que es un proyecto poco funcional, algo que el propio presidente se resiste a reconocer.

“Siempre es una mala idea desarrollar proyectos técnicos con criterios políticos”, sostiene Verónica Ortiz Ortega, analista política.

Cabe recordar que desde antes de llegar a la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscaría cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México aprobado e iniciado en la administración de Enrique Peña Nieto.

Apenas el 16 de febrero, el mandatario federal reveló que antes de tomar posesión consultó a tres hombres de su confianza sobre si se debía continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco o iniciar la obra de Santa Lucía.

A quienes el presidente electo en ese momento consultó fueron Alfonso Romo, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; a Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes y a Carlos Urzúa, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todos se pronunciaron por continuar con el aeropuerto en Texcoco.

Los tres coincidían que había que continuar con el Aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche”, reveló el presidente. Sin embargo, meses después y a través de una consulta a los ciudadanos, propuesta por el presidente, se determinó que el aeropuerto en Texcoco no se construiría, pero sí se edificaría el de Santa Lucía. A través de una consulta ciudadana se determinó que el aeropuerto en Texcoco sería cancelado. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.) Para Ricardo Joya, consultor independiente en comunicación y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la cancelación del aeropuerto ha servido al presidente para su narrativa de combate a la corrupción. “El aeropuerto internacional que se iba a construir en Texcoco para él fue el referente de la corrupción de la administración anterior. Haberlo cancelado el aeropuerto significó un golpe a los que él denomina conservadores. Por ello insiste en defender la obra, pero operativamente no es tan funcional como él en su momento presumió al inicio de su administración”, destaca. López Obrador ha asegurado que la cancelación del NAIM fue lo mejor. A pesar de que se tuvieron que pagar indemnizaciones, concretar Santa Lucía generó un ahorro de 125,000 millones de pesos, pues otro aeropuerto pudo haber costado al país más de 300,000 millones de pesos. Aunque el presidente ha asegurado que se cometieron actos de corrupción, no se ha hecho pública ninguna denuncia o investigación en contra de nadie. “Si había Indicios de corrupción en el aeropuerto de Texcoco, se hubiera procedido: ‘vamos a cancelar este aeropuerto porque hay indicios de corrupción’. ‘Aquí están las investigaciones y las denuncias correspondientes’”, sostiene Verónica Ortiz que esa hubiera sido la dinámica. Ni para viajar a Tabasco El AIFA ofrece 18 rutas nacionales e internacionales. Desde este complejo se puede volar a Mérida, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, Mexicali, Tijuana, Oaxaca y Puerto Escondido, También se puede viajar a Huatulco, Veracruz, Cancún, San José del Cabo, La Paz, en territorio mexicano y, a nivel internacional, los destinos son Caracas, Venezuela; La Habana, Cuba; Panamá, Panamá, y Santo Domingo, República Dominicana. Aunque en el último año el presidente ha visitado varios de esos destinos, en ninguna ocasión ha salido por el AIFA. Antes de que se pausara la ruta de Aeroméxico a Villahermosa, el presidente tuvo la oportunidad de viajar por el AIFA a Tabasco para pasar sus días de asueto por Semana Santa, pero no lo hizo. ¿Volará por el AIFA o por el AICM?, se le preguntó en su conferencia matutina. “No te puedo contestar, yo creo que es por el Benito Juárez, porque me voy más tarde”, dijo. Para la inauguración de otra de sus obras insignia, la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Tabasco, el 1 de julio el presidente viajó en avión pero salió del AICM. El jueves pasado viajó a Mérida para asistir a las 86 Convención Bancaria, sin embargo, su salida fue desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En diciembre pasado, el presidente visitó Veracruz para participar en la 48 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública pero tampoco voló por el AIFA. Pero lo que sí usó fue una parte de las instalaciones del AIFA para grabar uno de los spots con motivo de su cuarto informe de Gobierno. Sin embargo, ese aeropuerto sí ha sido utilizado por jefes de Estado, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Gustavo Petro. “Los jefes de Estado tuvieron una expresión de cortesía diplomática al usar el aeropuerto, pero eso no necesariamente es funcional. El hecho de que se diga, Joe Biden aterrizó en el AIFA, entonces significa que sí funciona y así lo vendió el presidente”, remata el consultor Ricardo Joya. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el AIFA a su homólogo Joe Biden. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

