Tanuki, el perro mapache ‘sospechoso’ de originar el COVID-19.

Estps animalitos no son específicamente mapaches y son cercanos a la familia de los cánidos (perros), sin embargo, no son considerados animales que sean adecuados para ser mascotas, pues sus necesidades no pueden ser satisfechas en un hogar típico, apunta la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA) del Reino Unido.

Los perritos mapaches son animales salvajes que necesitan un espacio amplio para desarrollarse en la naturaleza, con agua, escondites y vegetación adecuada. Y suelen tener mal olor pues usan su aroma para comunicarse entre ellos, indica la autoridad británica.

¿Por qué el perro mapache es sospechoso de originar el COVID?

Un nuevo estudio analizó muestras recolectadas en enero de 2020 en el mercado de Huanan, en Wuhan, donde se registraron los primeros casos de COVID-19 en el mundo.

El análisis encontró evidencia genética del virus con grandes cantidades de ADN de perro mapache, según la información difundida por The Atlantic y New York Times.

Los perros mapaches son vendidos vivos en los mercados de alimentos de la región. Además, estos animales son considerados susceptibles a los coronavirus, según el virólogo Dominic Dwyer.

Esta nueva investigación aún no responde a la pregunta de cómo es que el virus llegó al perro mapache, o cómo el virus saltó a las personas, pero “es una evidencia circunstancial importante”, anotó el médico virólogo.

Pero este no es el primer animalito en ser responsabilizado por supuestamente portar el COVID-19.

Mucho antes del perro mapache, en 2020, especialistas apuntaron a los murciélagos y a los pangolines. En su momento, investigadores negaron que el pangolín sea vendido en mercados de Wuhan.