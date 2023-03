Prevén temperaturas mínimas de 0°C y 2°C para este fin de semana

La Coordinación Municipal de Protección Civil reitera a la población la alerta activa, por el descenso en las temperaturas para este sábado 17 y domingo 18 de marzo, así como exhorta a seguir las recomendaciones para evitar accidentes por lluvia y prevenir afectaciones a la salud.

De acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, el descenso es ocasionado por la llegada del Frente Frío número 40, que causará un choque entre una corriente de chorro polar y una línea seca, lo que provocará lluvias este fin de semana.

Para mañana sábado 18, se estima una máxima 7°C y una mínima de 0°C y una probabilidad de lluvias de un 65 por ciento; mientras que, para el domingo 19 de marzo, se espera una máxima de 6°C y una mínima de 2°C, para ambos días se prevén rachas de viento de 35 kilómetros por hora.

Por ello, la Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a seguir las recomendaciones que emiten por lluvias y frío; y a comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1 o a la aplicación “Marca el Cambio”, ante cualquier emergencia.

*Recomendaciones por lluvias:*

_Si conduces:_

• Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

• Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

• Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

_Si te encuentras en la vía pública:_

• Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia.

• No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

• Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes.

• No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

• Evita pararte cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otra cosa que pueda atraer rayos.

_Si estás en casa:_

• No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas.

• Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

• Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

*Recomendaciones por frío:*

• No exponerse a corrientes de aire.

• Abrigarse bien al salir de casa.

• No permanecer en el exterior por periodos prolongados de tiempo.

• Reportar al 9-1-1 la presencia de personas en situación de calle, durante la noche.

• Revisar correctamente calentones e instalaciones de gas.

• Por ningún motivo dejar calefactores encendidos durante la noche.

• Evitar la existencia de tanques de gas dentro de la casa.

• Ventilar adecuadamente la vivienda.

