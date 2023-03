Debaten y se insultan diputados por Plan B

Chihuahua. -Luego de que presentara una propuesta de controversia constitucional en el Congreso en contra del Plan B, diputados de PAN y MC debatieron contra sus homólogos de Morena y desde la tribunal afloraron insultos e improperios.

Sánchez acusó a Morena de someterse a los caprichos de AMLO a pesar de tratarse de medidas regresivas que ponen en riego la democracia, medidas retropopulistas.

“Es es cierto a que se tiene derecho al uso de la palabra con absoluta libertad, pero no se tiene el derecho a ofender a los seres humanos, nosotros no somos seres de corazón lacayo, lacayos son otros y no acepto que ningún pendejo nos venga a decir lacayo”, reviró Gustavo de la Rosa desde la tribuna.

La discusión por el Plan B involucró a varios diputados de las bancadas, mientras los priistas escuchaban el debate sin intervenir de manera directa.

La Suprema Corte definirá su procede o no la propuesta del Presidente de la República, a pesar de ser considerado anticonstitucional, y una medida para perpetuar a Morena en el poder.

