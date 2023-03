Atenderá Destilichadero ocho colonias del 13 al 17 de marzo

– De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde

El Gobierno Municipal de Chihuahua que encabeza el alcalde Marco Bonilla, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía el calendario del programa Destilichadero que se realizará del 13 al 17 de marzo en ocho colonias de Chihuahua Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de la banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección, pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 13 de marzo

Colonias: Aires del Sur y Fco. R. Almada

Cuadrante: Fernando Orozco – C. 96 – Fco. R. Almada – Zona Cerril

Contenedor: Fernando Orozco y C. 102 (Centro Comunitario Aires del Sur)

Martes 14 de marzo

Colonia: 3 de mayo

Cuadrante: Fco. R. Almada – López Mateos – C. 31 – Diana Laura Riojas

Contenedor: C. 27 y C. Arturo Gamiz

Miércoles 15 de marzo

Colonia: Juan Güereca

Cuadrante: Av. Prieto Luján – Aceros de Chihuahua – Metalúrgica Nacional – Arroyo Los Arcos – Unidad Popular -Tecnológico

Contenedor: C. Carburo (Parque)

Jueves 16 de marzo

Colonias: Jardines del Saucito y Barrancas Residencial

Cuadrante: Sierra Torrecillas – Sierra Negra – Barranca Guaynopa – Sierra Vertientes

Contenedor: Sierra Negra y Sierra Nevada

Viernes 17 de marzo

Colonias: Lomas Universidad I y II

Cuadrante: Bahía del Rosario – Bahía de San Quintín – Universidad de Palermo – Universidad de Moscú

Contenedor: Universidad de la Sorbona y Universidad de Cambridge

Comentarios