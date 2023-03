Mila Martínez y la experiencia de entrenar un equipo varonil

ESPN

Karen Peña

La entrenadora de Bravas habló sobre su experiencia en Japón y las posibilidades de que una mujer entrene en la Liga MX varonil.

En 2019 el nombre de Milagros Martínez hizo historia dentro del fútbol internacional. La estratega española se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de fútbol varonil en Japón al ser nombrada timonel del Suzuka Unlimited, equipo de la cuarta división del país asiático.

Sin embargo, aunque poco a poco las directoras técnico se han abierto espacio en el fútbol femenil, en la rama varonil las oportunidades siguen siendo escasas. La ahora estratega de FC Juárez Femenil, en entrevista para ESPN, considera qué en algunos años más será normal ver a mujeres en los banquillos de los equipos.

“Es cierto que es complicado que a una mujer nos den ese reto. Creo que cada día es más fácil ó por lo menos que nos tengan en la mira de un proyecto así en fútbol varonil. Lo veo complicado todavía, quizá si no ponemos si es hombre ó mujer en el currículum y solo está el currículum, quizá por ahí apostarían más por una mujer. Creo y espero que durante unos pocos años sea un poco más normal”.

A pesar de que para ella el sueño de llegar a un banquillo, era casi inimaginable tanto para la ahora técnica de las Bravas, como para su familia, en específico para su mamá; Mila Martínez confiesa que no se arrepiente de seguir su sueño, sin importar las ideas culturales.

“No qué va, ni dirigiendo a una primera división era algo impensable y mi familia, aunque siempre me apoyado, es cierto que mi mamá me decía: “Mila ya deja el fútbol, eso no te va a dar de comer, eso es no es un trabajo tan serio“, y gracias a Dios y a la vida se equivocaron. Es verdad que mi padre, siempre, desde pequeñita me ha llevado al fútbol, siempre me apoyó; mis hermanos también, tengo tres hermanos a los que no les gusta el fútbol, pero que siempre me han apoyado y que me han estado animando para que agarre estos retos y cruce fronteras”.

Mila Martínez acepta qué más allá del reto deportivo que representó su aventura por el país asiático, la española también luchó con la ideología y las costumbres que regularmente se tienen en la cultura japonesa, en relación al trato para las mujeres.

“Estuve tres años en Japón, fue complicado por el idioma, por la cultura, por entrenar a los chicos. Tuve una experiencia muy buena, porque en ningún momento por ser mujer pensaron que no sabía, siempre fue algo como muy abierto y siempre estuvieron facilitándome el trabajo e intentando ayudarme también; lo recuerdo como algo muy positivo porque en lo deportivo el equipo mejoró mucho, conseguimos objetivos que el club propuso durante todos esos años y estoy muy orgullosa de eso”.

Mila Martínez considera qué dirigir a un equipo profesional no es cuestión de género. Para ella, tanto hombres como mujeres tendrían que tener la misma igualdad de oportunidades. Sin embargo, la española considera que las mujeres tienen que estar en constante preparación para pelear por el banquillo.

“Siempre es lo que digo, nosotras debemos de estar preparadas, tenemos que estar siempre en la última, de los entrenamientos, de táctica, ser una mujer muy preparada, porque quizá cuando llegue la oportunidad va a ser la única en nuestra vida por qué siempre son futbolistas ó son hombres que están en el medio y es algo más sencillo para ellos, pero para nosotras es muy importante poder aprovechar esa oportunidad”.

En el fútbol mexicano, son cuatro las mujeres que han logrado dirigir a un equipo varonil: Ana María Zavala con Delfines de Abasolo, Elizabeth Patiño al frente de Guerreros de la Plata y Stephanee Rangel con Alebrijes de Oaxaca, que estuvieron al frente de conjuntos de la Tercera División Profesional. En el 2022, Ana Galindo, se convirtió en la primera mujer en dirigir a una selección nacional. Galindo asumió el banquillo de la Selección Mexicana Sub-17 en la gira del combinado por Japón.

A pesar de que no ve cercano, el que una mujer asuma pronto la dirección técnica de un equipo de Primera División en México, la estratega de las Bravas considera que, el primer paso de las técnicas hacia la Liga MX, se concentra en los equipos de las fuerzas básicas.

“Tenemos que intentar que en las básicas, en Femenil, las mujeres vayamos agarrando esa experiencia. Yo creo que cualquier experiencia en varonil y femenil ó primera división puede ser muy positiva y ahí es donde tenemos que aprender. Yo creo qué, en fuerzas básicas, se podría ir viendo algo más para agarrar esa confianza. Ya hemos visto que hay entrenadores de nivel y que incluso han ganado campeonatos y ojalá se de pronto”.

Más allá de las oportunidades que poco a poco se presentan para las mujeres dentro del balompié femenil, el reto más importante para que una técnica pueda llegar a un equipo varonil, radica en la confianza dentro de uno mismo.

“Es cierto que estamos preparadas para afrontar este reto y cualquier otro que se nos ponga enfrente. Cuando ya tienes esa confianza y traspasas esa barrera de dudas y te tiras para delante, dices: ‘Aquí no hay nadie que pueda conmigo’, y yo creo que a todas las mujeres nos toca eso en cualquier momento de la vida, no solo con el fútbol sino cualquier cargo de responsabilidad conlleva eso, a saber equivocarse y saber qué hacer con ese error. Creo que hoy en día hemos trabajado bien y que creo que estoy preparada para estos retos y para en un futuro, si llega otra vez la ocasión de entrenar un varonil, vayamos sin miedo y con toda la confianza del mundo” finalizó Mila Martínez.

