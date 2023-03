Dirección de Limpia lleva notificaciones a dueños de predios sucios

Chihuahua, Chih.- Personal de Inspección de Limpia continúa con la supervisión en distintos puntos que no haya espacios que sean utilizados como basurero.

“Esta mañana estuvimos informando a los dueños de nueve predios aledaños a la carretera, cerca del kilómetro 20, que debían limpiar sus terrenos, cumplido el plazo que anunciamos para que pudieran acercarse a la dirección a platicar sobre las acciones que debían cumplir, dimos inicio con los avisos de las multas”, explicó.

Solís Kanahan comentó que la mayoría de los terrenos tienen una longitud de 5 mil metros cuadrados, pero además se han detectado varias viviendas en ruinas en la Zona Centro, en específico en la colonia Chaveña, por lo que se procederá para entregar la notificación correspondiente.

“El artículo 22 del Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana nos dice que todos los dueños de predios tienen la obligación de mantener estos espacios libres de basura, de no cumplir con esta obligación pueden ser acreedores a una multa”, expresó.

El titular de Limpia destacó que en primera instancia se da el aviso correspondiente, lo que sigue es el cumplimiento de la multa en el cual el propietario está obligado a limpiar su propiedad, de no ser así el personal de la dependencia llevará a cabo la limpieza con cargo al propietario.

Con esta acta se le notifica al propietario del terreno dos obligaciones, una que es pagar la multa porque su predio está sucio y la otra que tiene 15 días para limpiarlo, en caso de que no lo limpie en ese lapso, es cuando lo hace la dependencia y se le cobra por esa tarea, indicó.

Solís Kanahan dijo que se sigue cumpliendo con el plan de trabajo de acuerdo a las modificaciones al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana aprobadas en mayo del año pasado, que indica el ajuste en cuanto al incremento en el monto de las multas.

