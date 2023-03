Chuy Corona pidió dar paso a nuevas generaciones en el Tri

Fox Sports

Corona aseguró que el Tri necesita un cambio generacional en el arco.

Jesús Corona quiere una nueva generación de porteros en el arco del Tri.

A sus 42 años, Jesús Corona aseguró que ya no piensa más en ser el arquero de la Selección Mexicana, por lo que pidió que apuesten fuerte por tener una nueva camada de porteros para el futuro.

El actual arquero de Cruz Azul respeta las decisiones del DT Diego Cocca al llamar a jugadores con jerarquía, pero consideró que la portería del Tri necesita ser refrescada por elementos nuevos.

“No bueno, yo creo que ya es momento de que también vengan las nuevas generaciones, eso me queda claro. Ahora en el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir a ni una sola convocatoria, y bueno eso se respeta, creo que en este caso, las decisiones que toma el entrenador en turno se tienen que respetar, ahora estamos en otro momento, ya me ha tocado estar en Selección Nacional por 15 años.

“Desde la primera vez que fui convocado, y bueno yo creo que ya es momento de qué las nuevas generaciones levanten la mano, busquen una oportunidad y lo aprovechen cada que tengan que ser convocados, que cada torneo sirva para ir mejorando al futbolista”, dijo Corona en conferencia de prensa.

Pese a que a sus 42 años, Corona ya no pensará en el Tri, caso diferente al de Guillermo Ochoa, quien con 37 años se aferra a jugar un sexto Mundial.

“Bueno, bueno, tema el cual el técnico en turno lo pone la balanza y sabe qué es lo que necesita la Selección realmente. Me imagino que lo hace por un tema de experiencia y de jerarquía, y que también vaya arropando a todos los jóvenes con gran calidad y que pasan por un gran momento. Memo ha demostrado esa capacidad y me imagino que por eso es la decisión que tomó el técnico nacional”, explicó Chuy.

Eso sí, Corona siente que a su edad puede seguir compitiendo por el arco de Cruz Azul, escuadra con la que termina contrato el próximo verano.

“Estoy en lo platicado en otro momento, ya lo platiqué con el presidente, y ahora estoy apunto de juntarme con él para platicar acerca de ese tema, mi idea es continuar en el club, pero si le dije que iba a ser muy sincero sobre cómo me sentía de mi rodilla por el tema que tuve hace un año.

“Ahora me siento muy bien físicamente, eso es importante para poder tomar esta decisión de poder continuar, obviamente se tiene que hablar con la directiva, ahora con Óscar Pérez también, y el ‘Tuca’, él también tiene que ser partícipe de esto, pero por lo pronto estoy tranquilo disfrutando de cada momento”, sentenció.

Comentarios