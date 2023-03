Reconoce alcalde a las chihuahuenses que cambiaron su entorno

Chihuahua, Chih.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el alcalde Marco Bonilla Mendoza, reconoció dentro del recinto salón 12 de Octubre, a mujeres de Chihuahua Capital.

En su mensaje, Marco Bonilla reiteró el compromiso de su administración de construir una Capital libre de violencia a través de nuevos espacios para la participación de las mujeres en todos los sectores, en especial en el sector económico, donde abrieron las puertas a nuevas realidades, sentando las bases para un presente de inclusión y en un futuro en donde niñas, adolescentes y jóvenes mujeres tengan más oportunidades y mayores terrenos de acción.

“Pero lo más importante de todo esto, es visibilizar este gran problema que aqueja no solo a las mujeres, también a la sociedad completa, porque si una mujer es violentada, la familia entera lo está haciendo, por ello tenemos que trabajar de la mano, para no normalizar esta situación y para no callar el tema de la violencia en contra de las mujeres”, remarcó el Alcalde de Chihuahua Capital.

Finalmente, la regidora de la Comisión de Mujer, Familia e Igualdad de Género, Patricia Ulate Bernal, a nombre de todas sus compañeras regidoras que integran dicha comisión, reconoció a las mujeres comprometidas con la lucha por la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos, además aplaudió a aquellas que día a día, se esfuerzan y dan lo mejor para generar ese cambio que ayude a seguir haciendo de Chihuahua Capital, una ciudad en las que las oportunidades se brinden para todas y todos en condición de igualdad.

