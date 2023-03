“La Diabla”, la sicaria que desde los 15 años atacaba a embarazadas

El Heraldo de México

“Me encanta matar gente”.

La sicaria colombiana aseguró además: “Me encanta la locura”.

“La Diabla” era una sicaria que le encantaba matar cada vez que le pagaba el cártel para el que trabajaba en Colombia toda vez que se encargaba del trabajo sucio dentro del narcotráfico cuando se trataba de un ajuste de cuentas. Entre las víctimas que tuvo a lo largo de su “carrera” en el crimen organizado incluyó a una mujer embarazada e incluso a un miembro de su propia familia: su primo.

A “La Diabla” siempre le resultó atractivo poder matar a personas y más aún si recibía un pago de por medio. La asesina de entonces 39 años de edad, confirmó los crímenes que hizo desde que era una adolescente, de los cuales dio detalles en una entrevista del documental Doing Drugs For Fun, donde cuatro consumidores de drogas británicos visitaron Colombia para conocer la realidad del detrás de la fabricación de las drogas que consumen.

Desde que tenía 15 años de edad, la joven fue vinculada con el crimen organizado, desde esa edad comenzó a matar a las personas que un cártel de Medellín le encomendaba llevar a cabo. Durante ese tiempo, “La Diabla” aprendió a “amar” su ocupación como una sicaria profesional. La mujer de 39 años dio detalles de su último asesinato.

La vida la forzó a ser sicaria

“La Diabla” confesó que solo ocho días habían pasado desde que concedió la entrevista al documental cuando hizo su reciente homicidio. Detalló que a un hombre lo “cortó en pedacitos” debido a que se negó a asesinar a otra persona. Tras matarlo y cortarlo arrojó los restos del cuerpo de la persona al río donde no fue vuelto a ver jamás.

“Hace ocho días maté a un ‘man’ porque no la hizo. Lo picamos, lo echamos en una bolsa y lo tiramos por el río y chau. Nunca más lo vuelven a ver”.

“La Diabla” aseguró que haber entrado al crimen organizado no fue su decisión, y solo dijo que había sido obligada, un destino que ella no hubiera escogido, pero dijo con total seguridad que el lema de “matar o morir” la representa tal como se rige en la vida de los narcotraficantes en Colombia, acotó.

A la mujer siempre le gustó matar. “Me encanta la locura. No cuando era pequeña, pero desde los 15 años que me ha encantado ver cómo se me caen las cosas a mi alrededor”, sentenció. Al ser cuestionada sobre si alguna vez había matado a alguien de su familia, “La Diabla” no dudó en contar cómo fue que terminó asesinado a su primo.

“Me tocó matarlo o si no, me pelaban a mi”, dijo “La Diabla” quien aunque está consciente de lo despiadado que resulta asesinar a una persona, sigue disfrutando hacerlo. En su “carrera” criminal, la sicaria indicó que ha matado a varios hombres, pero también en alguna ocasión mató a una mujer que estaba embarazada, de la cual no dio detalles de la forma como lo hizo.

“La Diabla” se suma a otras sicarias en el narco como el caso de Melissa Margarita Calderón Ojeda mejor conocida como “La China”, quien comandó un grupo especial de sicarios de las Fuerzas Especiales de Los Dámaso, una escisión del Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera que se caracterizó por su cruenta forma de operar, ya que fue vinculada como responsable de al menos 150 asesinatos.

Comentarios