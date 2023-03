Los muertos que vois matar…..gozan de cabal salud

G. Arturo Limón D.

«Los muertos que vos matáis gozan de buena salud»

Don Juan Tenorio

TRIBUTO

Recordé y adapte esta frase de la obra El Tenorio, del genial poeta dramaturgo José Zorrilla cuando recibí de mis amigos de Casa de las Américas en la Habana el siguiente despacho comentando la conmemoración del décimo aniversario que hoy se cumple de la muerte de un inmortal, paradoja de la vida, me refiero, si, al Comandante Hugo Rafael Chávez Frías ( 28 de julio de 1954 a 5 de marzo de 2013), ellos tan fraternos siempre con un hombre que se ganó su aprecio por la mistad inquebrantable, me lo compartieron y como tal sumándome con aprecio y reconocimiento por su ser consonante y actuante a servir a su pueblo y a múltiples de Latinoamérica como la misma Cuba, Nicaragua y El Salvador y aun de Norteamérica lo comparto hoy con ustedes aquí;

“Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos». Declaración de la Casa de las Américas en el décimo aniversario de la desaparición física del Comandante Chávez.

Recordaba Fidel que durante los años noventa, en las Cumbres Iberoamericanas, amistosos jefes de Estado se le acercaban con espíritu fúnebre, dando por hecho que los días de la Revolución Cubana estaban contados. Nadie apostaba un centavo por su sobrevivencia, y ni siquiera por la viabilidad de alguna opción más o menos progresista. Pero en 1999 llegó al poder Hugo Chávez; su juramento al cargo de presidente de Venezuela, sobre la “moribunda constitución” de la Cuarta República, resultó ser un desafío al entusiasmo neoliberal e inició la gran ola izquierdista de la primera década del siglo XXI, que él encabezó en la variante más radical. Su impetuosa aparición hizo cierto el vaticinio del Bolívar cantado por Neruda: “Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”.

Heredero de la más legitima tradición revolucionaria, Chávez promovió profundas transformaciones en su país, conquistó el alma de millones de personas, y su papel fue decisivo en la creación de espacios y mecanismos de integración regional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Fue esencial, también, en un definitivo gesto de independencia como el rechazo al Alca en la Cumbre de Mar del Plata, donde aglutinó a los presidentes que descarrilaron el perverso plan impulsado por el gobierno de George Bush. Su postura lo llevó a soportar las más desenfrenadas arremetidas de la derecha, incluido un golpe de Estado del que regresó en hombros del pueblo

Como Fidel, a quien lo unieron lazos entrañables que desbordaban las afinidades políticas, Chávez fue un líder auténtico que se ganó el respeto y cariño de las masas por su capacidad de interpretar las necesidades y deseos de las mayorías. En su torrencial y embriagadora oratoria era capaz de mezclar las voces de los grandes próceres con la cultura popular; sabía pasar, casi sin transición, de alguna frase para la historia a una canción llanera, y apelaba sin titubeos a los mitos populares. “Aquí huele a azufre”, dijo –ocurrente y cáustico– en el estrado de la Asamblea General de la ONU, para desconcierto de los bienpensantes y regocijo de los condenados de la tierra.

A diez años de su desaparición física y a punto de cumplirse el bicentenario de ese monumento al evangelio imperialista que es la Doctrina Monroe, el pensamiento y la acción de Hugo Chávez siguen siendo imprescindibles. No hubo nada azaroso, por parte suya, en consagrar como Bolivariana a la República nacida de la Revolución que lideró, en genuina declaración de principios y de propósitos. Y valen para Chávez –sobre todo ahora, cuando tantos retos tenemos por delante– las palabras que, a propósito del Libertador, pronunció José Martí: “lo que él no dejó hecho sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía”. Como cantó Alí Primera, ese grande de la cultura nuestroamericana de resistencia, cuyos temas citaba a menudo: «Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos».

La Habana, 3 de marzo de 2023”

MEMORIA

Corría el año 2009 justo el 24 de agosto, el diario español El País cabeceaba así una nota en su sección internacional, “Chávez construye un mundo diferente y posible” agregando “El prestigioso intelectual estadounidense Noam Chomsky se deja seducir por el presidente venezolano en Caracas”

La nota desarrollaba de modo puntual lo siguiente; “ El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha sumado hoy un nuevo aliado al socialismo del siglo XXI que defiende para su país y para el resto de Latinoamérica: el pensador estadounidense Noam Chomsky. “Es uno de los intelectuales que más ha abonado en la lucha contra la hegemonía de la elite que gobierna en EE UU”, ha dicho Chávez de su invitado al recibirlo en Caracas.

“Te doy la más calurosa bienvenida (…) ya era hora que nos visitaras y que el pueblo venezolano te viera y oyera directamente”, ha dicho Chávez al también lingüista estadounidense, a las puertas del palacio presidencial de Miraflores.

4K

El jefe de Estado venezolano se ha confesado un profundo admirador de la trayectoria y obra de Chomsky, del que ha dicho que “siempre” lleva consigo “no uno sino varios” de sus libros. Profesor emérito de la Massachusetts Institute of Technology” (MIT) de Estados Unidos, Chomsky es uno de los intelectuales estadounidenses más conocidos y mejor valorados fuera de su país.

Chávez le ha deseado larga vida para que así “siga produciendo esa ideas maravillosas que son nutrientes para los que luchamos contra la hegemonía imperial y el modelo capitalista, que es una verdadera amenaza contra la especie humana”.

Chomsky, por su parte, ha agradecido las “amables y generosas palabras” de Chávez, al que ha atribuido todo el mérito de “ver en Venezuela como se está construyendo ese otro mundo posible y ver a uno de los hombres que ha inspirado esta situación” de cambio”

Acudo a esta anécdota que en su momento fue admirable, como lo es ahora, solo como un contrapunto dado que Chomsky nacido en 1928 y frisando ya los 95 años, sobrevivió al presidente Hugo Chávez el cual no logró llegar con vida a su sexta década.

OMNIPRESENTE

Se habla en estos días en Tele sur de cómo es recordado a los diez años de su fallecimiento, lo mismo en Managua por los apoyos brindados para la reconstrucción habitacional después de un terremoto lo mismo que para la edificación de estadios deportivos.

De igual manera en El Salvador en la comunidad d e Comazagua, donde la brigada bolivariana llegó al término de un terremoto en 2001 para edificar la Colonia Venezuela, no sin antes asistir entre los escombros a una mujer que cursaba trabajo de parto de nombre Carolina Hernández que como muestra de gratitud puso a su hijo nacido bajo esa circunstancia Hugo Rafael en nombre del Comandante Chávez Frías.

Habrá de haber múltiples anécdotas, tomo la crónica de EL País firmada por Jairo Mejía titulada; “El petróleo de Chávez dejó huella entre los más necesitados en EEUU” y escrita a dos días de su muerte como un testimonio más de su servicio aquí breves extractos, por limitaciones de espacio:

“Pocas cosas fueron convencionales en la vida de Hugo Chávez, como tampoco lo es la huella que deja en EEUU, con programas de ayuda a los más pobres a través de donaciones de petróleo con la colaboración de un miembro de la familia Kennedy.

Joe Patrick Kennedy II, hijo del carismático Robert F. Kennedy, ha sido durante años la cara del programa de donación de gasóleo de calefacción a cientos de familias y centros para personas sin techo en todo el país a través de la organización “Citizens Energy Corporation” (CEC).

…Muchos critican que la generosidad de Chávez estuvo motivada por sus intentos propagandísticos en EEUU … Desde Washington, la religiosa Kathy Boylan, del centro Dorothy Day Catholic Worker House, que asiste a cientos de necesitados en la capital estadounidense, se muestra “eternamente agradecida al presidente Chávez”.

José E. Serrano, el congresista demócrata que organizó esa vista al Bronx, dijo en un comunicado tras el fallecimiento de Chávez que el mandatario fue un “verdadero revolucionario latinoamericano” y se mostró “orgulloso” de poder decir que su barrio se han beneficiado de los programas venezolanos, con “millones invertidos en nuestra comunidad”…

“Pese a que el presidente Chávez ha sido acusado de muchas cosas, es importante recordar que fue democráticamente elegido”, señaló Serrano en un texto de pésame al líder bolivariano muy criticado por medios conservadores y políticos republicanos en Estados Unidos.

Para Serrano, “su legado en su país y en todo el hemisferio quedará asegurado en la gente a la que inspiró para luchar por una vida mejor para los pobres y oprimidos”.

Comentarios