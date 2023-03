Continúa abierta la convocatoria para ingresar a la Policía Municipal de Chihuahua

-Las y los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos y acreditar varios exámenes para demostrar su aptitud.

A menos de un mes de cerrar la convocatoria de reclutamiento para la tercera generación de policías en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), el Gobierno Municipal a cargo del alcalde Marco Bonilla, hace un llamado a hombres y mujeres entre 19 y 40 años de edad, que cuenten con vocación de servicio a su comunidad, para que se sumen a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Para ello deberán reunir algunos requisitos básicos como contar con escolaridad terminada de bachillerato, en el caso de los hombres contar con cartilla del Servicio Nacional Militar (SMN) liberada, tener buena conducta, no haber sido condenado o condenada por delitos dolosos, no estar sujeto a proceso penal, no hacer uso de sustancias psicotrópicas ni padecer alcoholismo, gozar de buena salud física y mental, tener licencia de conducir, estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y de 1.65 metros para hombres, así como no tener antecedentes policiacos en los últimos tres años además de la edad ya mencionada.

Martha Moctezuma Torres, subdirectora de Formación de la DSPM, explicó que la forma de efectuar el registro previo es a través del sitio http://registro.policiachihuahua.gob.mx Posteriormente inicia el proceso de selección que consta de varias etapas y su duración dependerá del número de aspirantes.

Las etapas del dicho proceso inician con la recepción y cotejo de documentos, entrevista inicial, examen psicométrico, examen médico, examen físico, estudio socioeconómico e investigación de referencias y acreditar el examen de confianza, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios, así como a la política de la administración del alcalde Marco Bonilla en materia de seguridad.

La convocatoria cierra el próximo 31 de marzo y a la fecha se han registrado más de mil 500 aspirantes. Si bien los requisitos son indispensables, el perfil de los interesados debe contar con una marcada vocación por el servicio hacia su comunidad y una serie de valores para lograr que si bien, muchos aspiran a ser policías, lleguen únicamente las y los mejores.

La academia consta de seis meses aproximadamente, tiempo durante el cual las y los cadetes permanecerán internados con salida sólo el fin de semana, tiempo durante el cual se le otorga una beca económica y una vez en las filas de la Policía Municipal, se le brindan vacaciones durante dos períodos anuales una vez cumplido el año de servicio, además de un buen sistema de servicio médico.

Para mayor información se puede acudir directamente al ISSCUU, ubicado en esquina de calles Pedro Meoqui y Pacheco, anexo a Comandancia Sur, en un horario de las 8:00 a las 16:00 de la tarde, o bien marcando la línea 614-429-60-00, 072 a las extensiones 4611, 4617 o 4621.

