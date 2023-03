Daniella Chávez se “burla” de Georgina Rodríguez

Récord

LA CALIFICA DE OPERADA Y MANTENIDA POR CRISTIANO RONALDO.

La modelo de OnlyFans contestó a los críticos después de que revelara que tuvo relaciones con CR7.

Daniella Chávez sigue dando de que hablar, pues tras revelar que tuvo relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo, ahora ‘atacó’ a la actual pareja del jugador del Al-Nassr, pues aseguró que Georgina Rodríguez solo es bella por sus cirugías.

La también modelo de OnlyFans escribió esto en su cuenta de Twitter como respuesta a uno de los cientos de comentarios que la atacaron y que pusieron en duda su supuesto encuentro intimo con Cristiano.

La chilena no aguantó más y después de que le dijeran que Georgina Rodríguez tenía ‘belleza natural’, además de ‘clase y elegancia’, explotó y contestó atacando a la pareja sentimental del ‘Bicho’.

Cristiano Ronaldo luce feliz junto a Georgina Rodríguez | ESPECIAL

“Tiene algo así como 7 operaciones! Jajaja no la conoces al parecer jajajaa. Con dinero que no es de ella. Recuerda que ella vendía en una tienda y ¡decía que no tenía nada!”, escribió en Twitter.

Sin embargo, poco después borró el comentario. Cabe la pena mencionar, que la modelo aseguró que publicará el video intimo con CR7 si O’Higgins sale campeón del futbol chileno.

Daniella Chávez aseguró haber tenido relaciones con Cristiano Ronaldo | ESPECIAL

Comentarios