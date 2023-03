Atiende Gobierno Municipal diversos incidentes causados por vientos

En las últimas 24 horas se atendieron por parte de Protección Civil Municipal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 79 incidentes ocasionados por los fuertes vientos. Entre las atenciones más destacadas son láminas sueltas, árboles en riesgo de caer y caídos, incendio pasto, postes caídos, incendio en dos casas, anuncios en riesgo de caer, fugas de gas, caída de anuncio, incendio en transformadores y caída de barda.

A continuación se enlistan los acontecimientos suscitados por los fuertes vientos:

1.- ANUNCIO POR CAER

Universidad y Altamirano

Pertenece a la publicidad de una farmacia y ellos se hacen cargo del retiro

2.- LÁMINAS DE UNA TECHUMBRE SUELTAS

Antón Makarenko y Venceremos

Los propietarios contratan a un herrero para solucionar el problema

3.- LAMINA SUELTA EN UN DOMICILIO

Donato guerra #2402 colonia Obrera

se sujetan para evitar algún problema

4.- ANUNCIO ESPECTACULAR EN RIESGO,

Ortiz mena y Vermont

Se hace cargo una empresa dedicada a los anuncios espectaculares

5.- ÁRBOL EN RISGO DE CAER

29 y Coronado

Se procede a seccionar y solucionar el problema

6.-BARDA POR CAER

Cananea y 120

se soluciona el problema

7.- ÁRBOL POR CAER

Jesús Flores y José Cuellar

Se verifica y se observa sin problemas

8.- ANUNCIO POR CAER

Egipto y Periférico de la juventud

Se encuentra sin problemas

9.- BARDA POR CAER

Aldama y 2ª

Se soluciona el problema

10.- ANUNCIO POR CAER

Noche Buena y Juventud

Se verifica y no se observa riesgo alguno, atiende b-4

11.- ANUNCIO POR CAER

Fuentes Mares y Arnulfo González

No se observan riesgos

12.- ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Mina la Providencia y Asturias

Se soluciona el problema

13.- ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Camilo Torres #472

Se soluciona el problema, atiende b-3

14.- ÁRBOL POR CAER

Calle 42 y Terrazas

Se observa sin novedad

15.- ANUNCIO POR CAER

Juan Escutia y Periférico de la juventud

Se hace cargo la empresa “top medios”

16.- LAMINAS POR CAER

Benito Carrillo y 17 de Abril

Se procede a bajarlas y solucionar el problema

17.- ANUNCIO POR CAER

Rio Amar y Rio Colorado

se observa sin problemas

18.- ÁRBOL POR CAER

Leonardo Bravo # 207

Se observa sin problema

19.- LAMINAS SUELTA

Calle 32 y primera de mayo

Se soluciona el problema

20.- ÁRBOL POR CAER

Terrazas y 38,

No se observa riesgo alguno, atiende b-7

21.- ÁRBOL POR CAER

38 y primera de mayo

No se observa riesgo alguno, atiende b-7

22.- ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Cesar Sandino y calle Quinta

Se retira una rama y se minimiza el riesgo.

23.- LAMINAS SUELTAS

Olivar negro y Olivar California

No responden al llamado.

24.- ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Fundición y calle 12

Se checan varios árboles y se encuentran firmes de su base.

25.- Árbol en riesgo de caer

Calle sexta núm. 4013 y J. Calvo

Árbol a nivel de piso, negativo con riesgos.

26.- ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Lucio Nieto núm. 63 y Jesús Tavares

Se retira una rama del árbol para disminuir los riesgos.

27.- INCENDIO DE PASTURAS

Km 31 carretera a Cd. Juárez

Se realiza el recorrido del km 31 por camino a Majalca y no se localiza incendio.

28.- INCENDIO DE PASTO

Km 54 carretera a Cd. Juárez

Se realiza recorrido por la carretera a Cd. Juárez hasta el km 54 y se localizan varios incendios de pasto a la orilla de la carretera sin correr riesgo ni opacar la visibilidad a los automovilistas.

29.- ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Eucalipto y Velásquez de león

Movimiento causado por el viento sin riesgo a caer

30.- POSTE CAIDO

Deza y Ulloa

Se trata de un poste de madera apoyado en una camioneta, se auxilia a retirar el poste y se canaliza a Telmex.

31.- ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Libertad entre 3ra y 5ª

Col. Centro

