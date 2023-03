Servicios atendidos ante fuertes vientos por el H. Cuerpo de Bomberos y rescate

• POSTE EN RIESGO DE CAER

Sacramento y María de los Ángeles

Se realiza recorrido por las calles indicadas y no fue localizado el incidente.

• ANUNCIO EN RIESGO DE CAER

Palestina y del Carruaje

Se trata del anuncio del local comercial EXTRA, se dan indicaciones de dar mantenimiento al encargado de la tienda. (Llega grúa para reparar)

• ANUNCIO EN RIESGO DE CAER

Avenida Pacheco y Octava

Protección Civil en el lugar, se canaliza con el propietario del anuncio en mension.

• ARBOL EN RIESGO DE CAER

C. 42 y Sánchez Álvarez

Se trata de un árbol que se encuentra firme de su base, se dan indicaciones a la subdirectora de la secundaria 3025.

• ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Oscar González núm. 353 y Ramón Córdova.

Se trata de un árbol de aproximadamente 20 metros de altura que se encuentra firme de su base, se dan indicaciones al usuario de podar su árbol.

• ANUNCIO EN RIESGO DE CAER

Avenida Homero y Tecnológico

Se retira la lona del anuncio ya desgarrada por el viento.

• ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Luis L. León núm. 1807 y Soto Máynez

Col. Margarita Maza de Juárez

Checado por SPM, informa se trata de un pino con movimiento oscilatorio normal, firma de su base.

• LAMINAS SUELTAS

Haciendas del Valle s/n

En salón de eventos Mar Alago

Col. Parque Reliz

Se trata de la techumbre de lámina del salón de eventos, no se localiza al propietario, sin riesgos en los alrededores de la construcción. Se canaliza a PCM.

• INCENDIO CASA HABITACION

C. 68 y San José

Col. Praderas del Sur

Reportan incendio de madera (cimbra) en el patio de la vivienda,ya apagado. Negativo con lesionados

• INCENDIO CASA HABITACION

Sierra el Capulín y Sierra del Sagrado Corazón

Col. Rinconada los Nogales

Reportan se trata de un incendio involucrados una pick up y un remolque ganadero al interior de un terreno bardeado. Negativo lesionados.

• LAMINAS SUELTAS

Avenida Independencia y Niños Héroes

Col. Centro

Checado por SPM, informa se trata de las laminas de un local, ya se encuentran a nivel de piso. Se le dieron indicaciones.

• ÁRBOL EN RIESGO DE CAER

Privada de Diana Laura núm. 3808 e Ignacio Enríquez

Col. 3 de Mayo

Se trata de un pino de 12 metros de altura aproximadamente, firme de su base.

• INCENDIO CASA HABITACION

10 núm. 139 y San Salvador

Ampliación Rubén Jaramillo

Se trata de una construcción sólida de un nivel, se apaga incendio madera y basura, negativo lesionados.

• ANUNCIO EN RIESGO DE CAER

Abolición de la Esclavitud y prolongación Nogales

Col. Santa Clara

Se trata de un espectacular a nivel de piso en un terreno baldío

• LAMINAS SUELTAS

Paseos del Azteca núm. 10514 y Paseos del Tarpan

Col. Paseos del Camino Real

Se entrevistan en el numero indicado y reportan no tener problema alguno.

• ANUNCIO EN RIESGO DE CAER

República de Bolivia y Cantera

Residencial Campestre

Se trata de un anuncio ya a nivel de piso, en su caída se llevó las líneas de CFE dañando tres acometidas del mismo número de viviendas. Se canaliza a CFE y PCM.

• ARBOL EN RIESGO DE CAER

María Ana de Unzaga 9721 y Campana de Dolores

Col. Loma Dorada

Se checa un pino de aproximadamente 15 metros de altura, se encuentra firme de su base. Se dan indicaciones al usuario

• ARBOL EN RIESGO DE CAER

Presa de la Boquilla 2522 y 28

Col. Lomas del Santuario

Se trata de un árbol de 12 metros de altura aproximadamente, desprendido de su base inclinado y apoyado sobre una maya ciclónica y las líneas de electricidad. Se canaliza a PCM y CFE.

Se secciona el pino.

• POSTE EN RIESGO DE CAER

Avenida Homero y Nicolás Gogol

Se ajustan tuercas flojas en la base.

• LAMINAS SUELTAS

Familiaridad 4000 y Unidad

Col. Unidad

Se checa un tejado en el jardín de niños Unidad, se localiza una lámina ligeramente suelta, se dan indicaciones al encargado del plantel escolar.

