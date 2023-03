Paga tu Predial en marzo con el 4% de descuento

– Aprovecha este estímulo que cumple con la encomienda del alcalde Bonilla de cuidar la economía de las familias de la Capital



El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, a través de la Tesorería, informa a la ciudadanía que en el mes de marzo podrán pagar su Impuesto Predial con el descuento del 4 por ciento.

Este trámite se puede hacer en las cajas receptoras que están ubicadas en distintos puntos de la ciudad, donde podrán pagar con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank y BBVA a 6 meses sin intereses.

Asimismo, para quien este interesado en realizar su pago de predial en línea, puede hacerlo desde su casa a través de la liga: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/.

También, se recuerda, que pueden hacer el pago con su estado de cuenta en las sucursales de Alsuper, Oxxo, Smart y en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio y Azteca.

En comparación con los meses de enero a febrero del 2022, en los dos primeros meses de este 2023, fueron recaudados 95 millones de pesos más, esto significa una respuesta positiva de la ciudadanía y su compromiso con Chihuahua Capital, al ver reflejado su pago en más obras para su beneficio.

Ante cualquier duda o aclaración, te puedes comunicar al centro de atención de la Tesorería Municipal a través del 072 o al 614-200-48-00 a las extensiones 6702, 7110, 7115, 7159, 7188, 7182, 7187, 7118, 7161, 7184, 7151, 7173 y 7195.

Ubica y conoce los horarios de las cajas de Tesorería:

Centro

– Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

– Tesorería Municipal (Plaza de Armas), calle Victoria #14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

Norte

– Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes

– Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero #50, abierto 24 horas.

Sur

– Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas.

– Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano #13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

– Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.Pero para fines prácticos, podemos poner que, a la fecha, van una recaudación de 95 millones de pesos más, que en el 2022

