Temerarias las declaraciones de Morena por alumbrado público: Issac Díaz

La regidora Patricia Uluate y el regidor Issac Díaz, explicaron detalladamente el proceso que contempla la licitación publica para renovar 45 mil 800 luminarias en la ciudad.

“Serán más de 60 por ciento de luminarias viejas las que se van a renovar, un proyecto votado en cabildo por todas las fuerzas políticas, un proyecto sin deuda pública, con el cual tendremos una ciudad más iluminada y por un costo todavía menor del que se paga actualmente por el alumbrado público”.

El regidor explicó a su homologo que el proceso no está terminado, por lo que son temerarias sus declaraciones al decir que se comete una corrupción, cuando la licitación es pública, nacional y todavía no termina el proceso. No se ha firmado ningún convenio, y se encuentra en análisis su propuesta.

Fue ayer por la mañana cuando el regidor de Morena Eliel García lanzó un boletín mediante su equipo de comunicación social, donde criticaba que hasta el momento, solo una empresa ha presentado su propuesta para la licitación del alumbrado público.

Comentarios