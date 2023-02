Concluyó recorrido del primer serial de Off Road Can am 2023

Más de 70 pilotos participaron de México y Estados Unidos para deleite de espectadores



Concluyó con un saldo blanco la competencia de automóviles modificados Off Road Can am 2023, que arrancó del Umbral del Milenio y por toda la zona semidesértica del sur de Ciudad Juárez, con la participación más de 70 pilotos en automóviles, motocicletas y cuatrimotos.

El organizador y presidente de la Liga Municipal de Off Road, Daniel Ugalde, dijo que se tuvo la participación de pilotos de varias partes del norte del país y Estados Unidos, superando las expectativas programadas a realizarse entre caminos accidentados y veredas.



“El evento cumplió las expectativas, tuvimos competidores de El Paso Texas, Nuevo México , Chihuahua , Nuevo Casas Grandes y nuevos corredores locales que se sumaron”, dijo el organizador.

Aseguró que en este primer evento se logró concentrar una mayor cantidad de aficionados, con lo que se cumple el objetivo de buscar más afición y competidores en esta disciplina.

Los ganadores en categoría automóvil clase 5, 7, 10, 12, 14, 1600, UTV, fueron Bruno Barraza, Octavio Paz, José Márquez, Alan Ávila, Saúl de la O, Isabel Pallares y Martin Quezada.

En motos los ganadores en Class Cross Pro, Cross Intermedio, Croos Principiante, Quad Proo y Quad Intermedio fueron Edwin López, Erick Rodríguez, Charly Manson, Steve López, Isaac Stevane y Gabriel Márquez.

Daniel Ugalde agradeció al Gobierno Municipal y al Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez por el apoyo otorgado para la realización de este evento.

