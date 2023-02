Limpieza de contaminación en Ohio va lenta

Por: Agencias.

Ciudad de México., a 27 de febrero del 2023.- El sábado, la Agencia de Protección Ambiental ordenó detener temporalmente el envío de desechos contaminados desde el sitio del descarrilamiento de un tren en llamas ocurrido el 3 de febrero en East Palestine, Ohio.

La administradora de la Región 5, Debra Shore, dijo que la agencia ordenó a Norfolk Southern pausar los envíos del material desde el sitio del descarrilamiento.

“Todos quieren que esta contaminación desaparezca de la comunidad.

No quieren preocuparse, y no quieren el olor, y le debemos a la gente de East Palestine sacarlo de la comunidad lo más rápido posible”, dijo Shore.

Pasaron más de 20 días para que EPA decidiera coordinar de la remoción de los contaminantes, así como las rutas de desalojo, luego de que la empresa ferroviaria era la responsable de realizar las labores.

“La EPA se asegurará de que todos los desechos se eliminen de manera segura y legal en instalaciones certificadas por la EPA para evitar una mayor liberación de sustancias peligrosas e impactos en las comunidades”, expuso Shore.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, ha sido criticado por republicanos debido a sus acciones ante el desastre de transporte y sus efectos.

The video player is currently playing an ad.

El viernes, el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer (Kentucky), informó a Buttigieg que iniciará una investigación.

“A pesar de la responsabilidad del Departamento de Transporte de los EE.UU. de garantizar un transporte seguro y confiable en los Estados Unidos, ignoraron la catástrofe durante más de una semana”, acusa Comer en un comunicado. “El pueblo estadounidense merece respuestas sobre qué causó el descarrilamiento, y el DOT debe brindar una explicación por la apatía de su liderazgo ante esta emergencia”.

La oficina del gobernador de Ohio señaló que, hasta el momento, 20 camiones con unas 280 toneladas de desechos peligrosos y otros 15 camiones cargados con parte de suelo contaminado se desecharon en una instalación de tratamiento y eliminación de desechos peligrosos de Michigan.

Los habitantes de la zona advierten la contaminación del agua y efectos por el intenso olor, incluidos dolores de cabeza y otros malestares.

Administración Biden defiende acciones

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el Gobierno del presidente Joe Biden ordenó a la Agencia de Protección Ambiental, FEMA y los CDC, para atender a cada familia sobre los hechos.

“[Se proporcionaron] folletos con recursos adicionales y realizar encuestas de salud. Al final del fin de semana, los equipos interinstitucionales habían llegado a unos 350 hogares y están en camino de superar su objetivo de llegar a 400 familias el lunes”, se presumió.

La Administración Biden –que ha sido criticada por su tardía acción– afirma que aproximadamente dos horas después de que Norfolk Southern les notificara sobre el descarrilamiento, EPA y el Departamento de Transporte “entraron en acción y estaban en la escena”.

“Rápidamente se pusieron a trabajar responsabilizando a la compañía ferroviaria, conteniendo el daño y monitoreando los impactos ambientales”, se presume.

El presidente Biden habría tenido contacto inmediato con el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, así como el de Pennsylvania, el demócrata Josh Shapiro, debido a que el punto del desastre se encuentra en los límites de ambas entidades.

“A petición del gobernador DeWine y bajo la dirección del presidente Biden, los equipos federales continuaron llegando a East Palestine, investigando la causa del descarrilamiento, haciendo que Norfolk Southern limpie su desorden y reembolsando a las familias, realizando exámenes de salud pública, monitoreando el aire y el agua, y examinando más de 550 viviendas”, se defendió.

No hay una fecha de cuándo terminará la limpieza de los químicos y cuáles son los efectos reales al medio ambiente, la contaminación del agua y daños a la salud de la población.

Comentarios