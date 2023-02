Llama PAN a ministros de SCJN a declarar inconstitucionalidad del Plan B

Confiamos en que el Comité Técnico de Evaluación haga buenas propuestas para la conformación del Consejo General del INE, incluida la presidencia, de lo contrario nuevamente el PAN acudirá a la Corte.

Está claro que Palacio Nacional desvía recursos públicos para hacer política, denunciaremos todo acto ilegal de campaña: presidente del PAN.

Al asistir a la segunda movilización en defensa del INE y del voto de los mexicanos, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que declaren la inconstitucionalidad del Plan B del presidente de la República.

“Les pedimos a los ministros que declaren esta ley inconstitucional, que no se destruya, que no se desmembre al Instituto Nacional Electoral y que no se le permita a la secretaría de Relaciones Exteriores, ahora resulta, ser quien organiza y lleva el proceso de votación de los migrantes en el extranjero”, afirmó.

En el Zócalo de la Ciudad de México, donde había más de 500 mil personas, en entrevista exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que de forma inmediata promulgue el Plan B que fue aprobado con mayoría en el Congreso y así se dé tiempo a la Corte para revisar esta ley y declararla inconstitucional.

En cuanto a la elección de consejeros del INE, el dirigente del blanquiazul confío en que el Comité Técnico de Evaluación haga buenas propuestas para la conformación de los espacios que quedarán vacantes en el Consejo General, incluida la presidencia, de lo contrario, advirtió que el PAN nuevamente acudirá a la Suprema Corte.

“Iríamos nuevamente a la Corte para que se hiciera la insaculación, pero sería el escenario menos deseable, nosotros esperamos que haya buena política, que haya construcción y que tengamos un buen INE, incluido en quien vaya ser su presidenta”, expresó.

Marko Cortés dijo que está claro que en Palacio Nacional se desvían recursos para hacer política, así como lo hacen las llamadas “corcholatas”, por lo que advirtió que el partido estará denunciando todo acto ilegal de campaña y desvío de recursos públicos.

“La gente ya está cansada, están decepcionados y hoy lo que vemos es que desde Palacio Nacional se está atentando contra la libertad, contra la democracia, hoy no es un acarreo gubernamental, es un evento de la sociedad civil”, celebró.

Finalmente, el jefe nacional de los panistas indicó que lo que sigue es continuar generando este despertar social en todo México, exigiendo que se respete al INE, el voto, la libertad y la democracia.

Entre consignas de “Mi Voto no se toca” y !A eso vine, a defender al INE”, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, refirió que es en el zócalo en donde nace México, nace la República y se restaura y es por ello que los ciudadanos desde este lugar defenderán la democracia y al árbitro electoral.

También señaló que la concentración se dio en el zócalo porque a un costado se encuentra la SCJN, que es el tribunal máximo de la Constitución “y vamos a pedirle que actúe conforme a la Constitución, ni más ni menos”, manifestó el legislador.

Entre los asistentes de Acción Nacional destacó la presencia de la senadora Josefina Vázquez Mota, la diputada federal, Mariana Gómez del Campo, el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, el coordinador nacional de los diputados locales, Enrique Vargas del Villar, Imelda Sanmiguel y el Jefe del partido en el Estado de México, Anuar Aznar y miembros del CEN.

