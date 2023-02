Eventos relacionados por fuertes vientos atendidos por Bomberos, 26 de febrero de 2023

Corte 16:30 hrs

· Incendio comercial

Doroteo Arango num. 17311 y Hacienda la Haciendita.

Col. Porvenir

B-848, B-880, B-872, T-858, C-877

Se trata de una granja, al interior se quema acumulación de madera y pacas de pastura.

· Laminas sueltas

Aldama y c. 49

RL-866

Se trata de una vivienda en desuso con riesgo de derrumbe. Se canaliza a PCM.

· Caída de barda

16 de Septiembre y Gonzáles Cossío

Col. San José

RL-20435

Se trata de una barda de 30×3 metros aproximadamente. Se retiran los escombros de la calle y se canaliza a PCM.

· Anuncio espectacular caído

Dostoyevski y Graham Green

Col. Alamedas

B-849

Se trata de un anuncio caído sobre dos vehículos, se retira el resto del anuncio y se canaliza a PCM.

Negativo lesionados.

· Caída de anuncio espectacular

Lateral Juventud y Haciendas del Valle

B-873

Se trata del anuncio de la tienda Soriana, se entrevistan con el gerente de la tienda y se le dan indicaciones de dar mantenimiento, se canaliza a PCM.

· Laminas sueltas

Ojinaga núm. 106 y c.3ra.

Col. Centro

B-869

Se trata de unas láminas de 60×30 centímetros a una altura de diez metros aproximadamente, no es posible retirar por las fuertes ráfagas de viento. Se canaliza a PCM.

· Árbol en riesgo de caer

Gonzáles Cossío núm. 5510 y Sicomoro

RL-20435

Se trata de dos pinos de 15 metros de altura aproximadamente con movimiento oscilatorio causado por el viento, se encuentran firmes de su base.

· Árbol en riesgo de caer

Paseos de San Ignacio núm. 14937 Y Paseos de Delicias

Col. Paseos de Chihuahua

B-880

Se trata de un pino de aproximadamente cinco metros de altura.

· Anuncio en riesgo de caer

Altamirano y c. 31

Col. Santo Niño

RL-866

Se trata de un anuncio de tres metros de altura, se dan indicaciones al responsable de bajarlo y/o dar mantenimiento.

· Laminas sueltas

Lombardo Toledano s/n

En gasolinera Pemex

B-874

Se trata de la techumbre de lámina de la gasolinera completamente desprendida por el viento, se suspende la venta de combustible, se acordona y se canaliza a PCM.

· Anuncio en riesgo de caer

Tecnológico y torre sur

Col. San José

RL-2

Se checan los anuncios al exterior de Smart y presentan movimientos por el viento sin riesgo inminente de caer.

· Anuncio en riesgo de caer

Independencia y Niños Héroes

RL-866

Se trata de un anuncio al exterior de un local de belleza, al cual ya se le está dando mantenimiento.

· Anuncio en riesgo de caer

Avenida Industrias y Guadalupe Juárez

Col. Ruiz Massieu

RL-20435

Se checan los anuncios en las calles indicadas y no presentan riesgo inminente.

