Continua el “Destilichadero” su ruta por la ciudad

Chihuahua, Chih., a 25 de febrero de 2023.- El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, por medio de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía el calendario del programa Destilichadero que se realizará del 27 de febrero al 3 de marzo, en cinco colonias de Chihuahua Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección, pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 27 de febrero

Colonia: 20 Aniversario

Cuadrante: Vialidad Los Nogales – Movimiento Inquilinario – Ignacio Rodríguez – Rómulo Escobar – Lucio Cabañas

Contenedor: Miguel Sigala y Genaro Vázquez

Martes 28 febrero

Colonia: Ladrillera Norte

Cuadrante: C. del Vidrio – C. del Ladrillo – C. Tabique – C. Adobe

Contenedor: C. del Vidrio y C. del Ladrillo

Miércoles 1 de marzo

Colonia: Mármol II y III

Cuadrante: Fco. Saucedo – Av. Nva. España – Bernardino Vázquez de Tapia – Pánfilo Nárvaez – Misión de Santa Bárbara

Contenedor: Fco. Saucedo y Fco. Montejo (enfrente a Centro Comunitario Mármol III)

Jueves 2 de marzo

Colonia: Mármol III

Cuadrante: Ernesto Malda – Av. Nueva España – Av. Nueva Vizcaya – Misión de Santa Bárbara

Contenedor: Ernesto Malda (Centro Comunitario Mármol III)

Viernes 3 de marzo

Colonia: Girasoles III

Cuadrante: Blvd. Santa Mónica – Séptima – Pasadena

Contenedor: Séptima y 85.

