Tormenta invernal deja rara nevada en California

Los Ángeles, Cal., a 24 de febrero del 2023.- Nieve en el letrero de Hollywood: tormenta invernal deja rara nevada en el sur de California. Este es un espectáculo que no ve con frecuencia en el sur de California: sí, cayó nieve en el letrero de Hollywood en Los Ángeles.

Una advertencia rara de nevasa causada por la poderosa tormenta invernal estará vigente para las montañas del condado de Los Ángeles desde las 4 am del viernes hasta las 4 pm del sábado para el sur de California, según el Servicio Nacional de Meterología (NWS)

Los pronósticos indican que se espera que hasta 5 pies de nieve podrían acumularse en las montañas de más de 4,000 pies, acompañadas de ráfagas de viento que superan los 80 mph y que crearán “visibilidad casi cero”.

Fuertes lluvias y granizadas cayeron sobre partes de los condados de Los Ángeles y Orange el jueves y imágenes aéreas de varias cadenas de televisión mostraron la ligera nevada en los alrededores del letrero de Hollywood.

Videos en redes sociales muestran granizadas en Pasadena y Santa Monica Beach

A mediados de la mañana del jueves, el granizo había sido reportado en lugares como Pasadena y Long Beach, mientras que la lluvia ligera cayó en muchas otras áreas.

La tormenta continúa con peligrosas inundaciones y cortes de energía

Se espera que la nieve, la lluvia y el granizo intensifiquen más durante el viernes. En Los Angeles National Forest, localizada entre las montañas de San Gabriel y las montañas de Sierra Pelona, principalmente dentro del condado de Los Ángeles en el sur de California, se ha registrado una profunda nevada.

“El viaje debe restringirse solo a emergencias”, según el NWS. “Si debe viajar, tenga un kit de supervivencia de invierno con usted. Si te quedas varados, quédate con tu vehículo”.

Según la oficina de NWS Los Ángeles, con sede en Oxnard, la advertencia de nevada es la primera emitida en el área desde 1989, cuando también se emitió una advertencia para las montañas del condado de Los Ángeles.

Las temperaturas estarán entre los 40 y 50 grados F en la mayor parte del área, aunque caerán a 30 grados F en las montañas y algunas áreas del valle, particularmente por la noche, y a 20 grados F en Antelope Valley.

Aún falta más

Se espera que la tormenta invernal continue castigando el sur de California hasta el sábado con fuertes nevadas, granizo, lluvia y vientos.

Hay alertas de inundaciones y posibles deslaves por las lluvias en las playas del condado de Los Ángeles, desde la costa hasta el centro de la ciudad, las montañas del condado de Los Ángeles, las montañas de Santa Mónica y los valles de San Fernando, Santa Clarita y San Gabriel y el condado de Orange que están vigentes hasta el sábado.

La nieve se roba la atención

Pero la nevada en el sur de California es la novedad más grande de la tormenta invernal, con el nivel de nieve de baja elevación contribuyendo a lo que podría ser “la mayor cantidad de nevadas de 24 a 48 horas que se ve en décadas, probablemente rivalizando con la tormenta de 1989, para nuestras montañas del condado de Ventura y Los Ángeles”, según el NWS.

