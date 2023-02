Suman más de 800 mdp recaudados por impuesto predial

El alcalde Marco Bonilla, informó que hasta el 24 de febrero suman casi 800 millones de pesos recaudados por concepto del impuesto predial.

Por lo anterior, detalló que tan solo el jueves ingresaron a las arcas municipales más de dos millones de pesos, a través de las diferentes cajas receptoras.

El edil exhortó a la población para que aprovechen los últimos días de febrero, donde se otorga el 8 por ciento de descuento, pues en marzo solo se aplicará el 4 por ciento.

Este trámite, se puede pagar, con tu estado de cuenta, en las sucursales de Alsuper, Oxxo, Smart y en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio y Azteca.

También, se puede hacer en línea por medio de la página del Municipio: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/, sin salir de casa.

Ante cualquier duda o aclaración, te puedes comunicar al call center de la Tesorería Municipal a través del 072 o al 614-200-48-00 a las extensiones 6702, 7110, 7115, 7159, 7188, 7182, 7187, 7118, 7161, 7184, 7151, 7173 y 7195.

Si desean acudir a pagar en las cajas receptoras del Gobierno Municipal podrán pagar con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank y BBVA a 6 meses sin intereses.

_Ubica y conoce los horarios de las cajas de Tesorería:_

*Centro*

– Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

– Tesorería Municipal (Plaza de Armas), calle Victoria #14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

*Norte*

– Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes

– Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero #50, abierto 24 horas.

*Sur*

– Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas.

– Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano #13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

– Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.