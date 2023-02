García Luna, el no militante del PAN que manchó a Felipe Calderón y al partido

“Es muy importante lo que sucedió en los Estados Unidos, refleja que la justicia mexicana no fue capaz de llevarlo a juicio. Estamos siendo vistos desde afuera desde el peor ángulo: que el gobierno mexicano no puede enjuiciar a narcotraficantes, no puede hacer justicia por sí mismo, aparece como un país débil y evidentemente golpea a Felipe Calderón y al PAN”, considera Benedicto Ruiz, analista político.