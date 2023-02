Sigue impune feminicidio de sindica: Ivón Salazar

Chihuahua, Chih.,- A un año del feminicidio de Dayra Rocío González Moreno, sindica de Guachochi, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional Ivón Salazar Morales, se pronunció para exigir justicia por este lamentable hecho.

La legisladora subrayó que a un año del artero crimen, reflejo de la violencia machista que se ha normalizado en la sociedad, el responsable sigue libre, en total impunidad; ¡Ya pasó un año y el responsable del feminicidio de Dayra sigue impune!, sentenció.

Recordó que en febrero del 2022, Dayra Rocío compartió un mensaje alusivo a las mujeres víctimas de la violencia feminicida, que sigue haciendo eco y evidenciando su sororidad y voluntad: “Feliz día del amor a todas esas mujeres que están en el cielo por culpa de quien dijeron amarlas” “Por una vida libre de violencia…”, sin imaginar que días después sería una de ellas.

Mencionó que hace un año se pronunció desde el Congreso no solo por el feminicidio de su compañera de partido sino por 7 mujeres más, asesinadas en un solo fin de semana.

“Ese llamado lo hice no solo a título personal, sino del Partido (Revolucionario Institucional), refrendando nuestro compromiso porque se garantice el derecho a las mujeres a tener una vida libre de violencia” indicó.

Salazar Morales señaló que con una ley perfecta no basta, cuando la humanidad no lo es; “pero no debemos, ¡no podemos claudicar!, debemos seguir insistiendo en mejorar, en buscar la justicia, y que esta no se limite a castigar al responsable de un crimen, sino a garantizar que se repare de alguna forma el daño causado, pero también a que se establezcan e implementen acciones de no repetición de este tipo de actos violentos”.

