Por: Luis Villegas Montes

Compré, por una ganga (cuarenta y nueve pesos), un librito de ciento sesenta y ocho páginas: “LA HERMOSA POESÍA [INVOLUNTARIA] DE AMLO”.

El libro es interesante porque compendia, en apretada síntesis, la penosa personalidad de Andrés Manuel López Obrador. En un manojo de frases que pretenden (a veces con acierto y a veces no tanto) estar hacinadas por temas o rubros, el desconocido autor agrupa diversos dichos, expresiones, locuciones, frases, dislates y desatinos atribuidos al presidente de la República, a modo de supuestos “poemas”.

La recopilación tiene distintos orígenes que van de las “Mañaneras” a los mítines improvisados, de las entrevistas banqueteras a los discursos, de las entrevistas a los “tuits”; la recopilación habla de la especie de poeta involuntario que habita Palacio Nacional.

El incógnito escritor recolecta, selecciona y clasifica más de quinientas frases que hacen las veces de “versos” apiñados en “poemas”, ordenados por “materias”; así, el índice da cuenta de: “El Indestructible”, “El ganso infatigable”, “Los siete pecados capitales”, “El pueblo”, “El perdón”, “Felicidad”, “Familia”, “Anatomías”, “Bestiario”, “Cronos”, “Enigmas”, entre muchos otros títulos.

Bajo cierta óptica, dice la crítica, las frases, seleccionadas y reunidas, si bien caprichosamente y fuera de contexto, construyen con sentido del humor versos memorables: “Corrido en terracería”, “ni Obama lo tiene”, “los quiero desaforadamente”, “me canso ganso”, “mi pecho no es bodega”, “fifís”, “eso sí calienta”, “como anillo al dedo”, etc., son solo “algunas de las expresiones más célebres que hemos escuchado en los últimos años, pequeñas joyas que, como los poemas de este libro, se revelan como grandiosos tesoros que estaban esperando ser desenterrados para nuestra absoluta diversión. Un poco de humor nunca le ha venido mal a la política ni al librero”.

Sería verdad lo anterior, si solo fuera cierto que se trata de un asunto “de humor”; pero no, la relación de locuciones, por concisas, por lapidarias, por absurdas, por pueriles, por ingenuas, por incultas, espantan. Y espantan porque es absoluta verdad que ese pobre hombre —cargado de complejos, de traumas, de fobias, de miedos, de ignorancia, de rencor, de estupidez— nos gobierna (o nos desgobierna) a más de ciento treinta y tres millones quinientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y siete mexicanos.

El libro pretende ser divertido e ingenioso, lo es, en cierta forma. Por otro lado, también es un espejo que nos enfrenta con la pavorosa realidad de un gobierno construido a base de ocurrencias, de absurdos, de sinsentidos y sinrazones.

A mí no me provocó risa su lectura, antes bien, me dio miedo, ofuscación, lástima, asco.

Miedo del futuro que nos aguarda; ofuscación por la involución innegable y el elevado costo que habremos de pagar esos ciento treinta y tres millones quinientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y siete mexicanos para revertir los efectos devastadores, de la gestión de los asuntos públicos más desastrosa que el país registra en su historia reciente; lástima por la inmodesta exhibición de los alcances y excesos de un anciano senil, perdido en los meandros de su agotada inteligencia, autollamado a ser el mejor presidente de México; y asco por la cáfila de trúhanes que lo alientan desde las cámaras diciéndole que sí a todos sus despropósitos o lo aplauden cada mañana.

Aquí, el primer “poema”:

“ESO QUE NO SOY

Yo no hablo inglés,

para eso están los traductores5

No hablo inglés,

pero no simulo que hablo inglés6

No soy Fox.

Yo soy Andrés Manuel7

Decirle al pueblo de México que no soy empresario8

Vengo de abajo9

No estoy aquí por ambición al poder10

No quiero nada

que tenga que ver con el culto a la personalidad11

Que le pongan mi nombre a calles o estatuas12

Yo ya no me pertenezco13

Tampoco aspiramos a ser monedita de oro14

‘Andrés Manuel, eres un naco’, me dicen15

No me van a cucar16

No tengo pensado salir al extranjero17

Tengo miedo, pero no soy cobarde18

Yo no como chorizo, se lo digo con todo respeto,

y tampoco me gusta la moronga azul”.19

Siento contradecir al presidente, pero sí es mucho de eso que niega (o reniega): Su único motor no solo es la ambición de poder, sino, para perdición de México, su obsesión por conservar el poder a cualquier costo (cueste lo que cueste, traicione a quien traicione); y ciertamente es posible que no quiera nada, porque lo quiere todo. Al tiempo.

Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebook o también en mi blog: http://unareflexionpersonal.wordpress.com/

Una reflexión personal De lo más ficticio de la realidad: política y literatura unareflexionpersonal.wordpress.com

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com, luvimo6614@hotmail.com

Comentarios