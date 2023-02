Recibe Maru Campos donación de material médico de la empresa BVI.

-Se trata de equipo médico y de curación que será entregado en hospitales del estado

La gobernadora del Estado, Maru Campos Galván, encabezó la ceremonia de donación de material médico por un monto de aproximadamente 8 millones 500 mil pesos, por parte de la empresa Beaver Visitec International (BVI), el cual será utilizado en beneficio de la salud de los chihuahuenses.



En acto que tuvo verificativo en el estacionamiento del Teatro de los Héroes, la Gobernadora agradeció la donación a BVI y a American Industries, “este material lo van a utilizar nuestros médicos, doctoras, enfermeras y enfermeros con sus pacientes, para darles una sonrisa, quitarles el dolor y puedan sentir esa calma después de alguna enfermedad, operación o cualquier situación médica” señaló.

La donación consistió en material médico y de curación conformado por 320 mil 300 batas con manga larga desechables, 634 mil piezas de gasas de 10 x 10 cm, un millón 352 mil 154 gasas de 5 x 5 cm, 96 mil 733 toallas absorbentes no estériles, 102 mil 863 toallas para cirugía no estériles, y 437 mil 587 cotonetes no estériles.

La titular del Ejecutivo dijo que con este acto se hace patente una vez más el lema de este Gobierno que es “Juntos sí podemos”, porque la llegada de BVI a la entidad trae grandes beneficios a los chihuahuenses con la creación de cientos de empleos en Juárez y el aporte a la cadena productiva con los empleos indirectos.

“La comunidad chihuahuense se nutre del compromiso de todos sus sectores sociales, como ustedes el día de hoy, que en el empeño de ir más allá de los que les toca, abonan al fortalecimiento de los sectores con mucha generosidad, convicción, sacrificio, por eso son nuestros héroes y quiero agradecérselos profundamente”, aseveró.

La mandataria estatal exteriorizó que esta entrega se va a materializar en la atención digna de miles de chihuahuenses y agregó que sin duda se hará el mejor uso de este material donado.

En su intervención, Luis Lara Cruz, integrante del Consejo de Administración de American Industries, dijo que BVI es una empresa de clase mundial que tiene presencia en Juárez, da empleo a 350 personas, y expresó que fue un honor atestiguar el compromiso que tienen con el estado de Chihuahua.

A su vez, el gerente de la Planta BVI, Andrés Vega Ruiz, mencionó que son una empresa oftálmica quirúrgica, que suministra productos específicos a cirujanos de todo el mundo, a fin de impactar la vida de millones de pacientes afectados en su visión, “nuestra planta en Juárez fabrica instrumentos para los cirujanos en su práctica diaria; en BVI nos enorgullecemos de ofrecer soluciones innovadoras para nuestros médicos y pacientes, en función de sus necesidades”, declaró el directivo.

Comentarios