Hacer de lo imposible una realidad: Arly Velásquez

Ciudad Juárez, Chih., a 21 de febrero del 2023.- El atleta paralímpico Arly Velásquez impartió a la comunidad juarense la conferencia magistral “Hacer lo imposible una realidad”, con el propósito de motivar a jóvenes y adultos a enfrentar las dificultades que lleguen a sus vidas.

La charla se llevó a cabo de forma gratuita en el Centro Cultural Paso del Norte y hoy se impartirá en la ciudad de Chihuahua, mientras que los siguientes días el atleta se presentará en Delicias, Parral y Cuauhtémoc.

El atleta paralímpico mexicano que práctica esquí alpino adaptado, contó su historia de vida y animó a los asistentes a recordar que en cada situación difícil que vivan, siempre habrá una oportunidad para volver.

El joven narró a los juarenses que acudieron a su charla, el momento en que se accidentó cuando era adolescente y practicaba para una carrera de ciclismo de montaña, momento en que se quebró las vértebras.

Frente a jóvenes y adultos, Arly Velásquez contó el tiempo que estuvo en terapia y el esfuerzo que tuvo que hacer para avanzar no solamente en su rehabilitación física, sino también en sus emociones.

“Luego de un año de terapia tuve un estancamiento y no pude avanzar más; llegó el momento de cuestionamiento y tuve que aceptar dejar morir alguien que yo era, para permitirme renacer y lo mejor fue que acepté la oportunidad de cambiar”, expresó.

“Muchos hemos tenido días duros pero no todos quieren abandonar la vida y cuando yo sentí que había perdido mucho trabajo, llegó el momento en que pensé darle fin, sin embargo pasaron cosas muy fuertes y veía de dónde sacar fuerzas. Afortunadamente existían personas como mi mamá, mi hermana, la familia y gente cercana que me ayudaron a encontrar motivos para seguir. Para mí ellas fueron ese gran motivo para no renunciar a la vida”, relató en su conferencia.

El atleta recordó que en unas vacaciones en Canadá conoció el deporte mono-esquí y en Estados Unidos a su mentor, quien ha sido una de las piezas claves de su desarrollo profesional.

Arly Velásquez mencionó que hoy, después de 22 años voltea a ver al niño valiente que tuvo la fuerza para superar retos y que a pesar de los momentos que vivió, encontró motivos y valor en ciertas cosas de la vida.

“Y con eso quiero recordarles que en cada situación difícil que llega a suceder, siempre hay una oportunidad para regresar y hoy tienen oportunidad de hacer las cosas y en 22 años van a voltear a ver y se sentirán orgullosos de lo que son y será un gran motivo de gratitud saber todo lo que han construido y avanzado, así que tienen esa oportunidad”, expresó.

Después de la conferencia, hubo un momento de preguntas y respuestas, por lo que el atleta comentó que el motivo más grande para salir adelante es la salud mental, es decir, ser responsable emocionalmente con uno mismo y con el entorno.

Arly Velásquez es un atleta mexicano de 34 años de edad, a los 11 años inició su carrera deportiva. Logró ser el campeón nacional juvenil y a pesar del accidente, siguió practicando distintos deportes. Es el único representante de México en los últimos cuatro juegos paralímpicos, ha sido campeón y estudió dirección cinematográfica, además de debutar como actor.

