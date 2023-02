Entre la  verdad y la mentira, el silencio

G. Arturo Limón D.

No importa lo ocupado que pienses que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia auto elegida. Confucio

DOS EXTREMOS SE TOCAN

Se sabe que la mentira y la verdad son opuestos, tal como lo es la luz y la obscuridad, porque sin ser maniquea esta expresión, es sabido por todos, que la aparición de la luz disminuye o mejor expresado elimina a la obscuridad, así las cosas, hablare del vaso comunicante que hace más triste el resguardo que de la verdad hace, un periodismo que no se quiere dar el tiempo de encontrarse con la verdad y opta por ese velo que la encubre, que es el silencio.

Por ser tan obvio lo sucedido con el llamado Juicio del al menos rico expolicia Genaro García Luna que hace más de dos semanas se realiza enla ciudad de Nueva York, en tanto que aquí en México se olvida, guardando un silencio que es casi insoportable, al darnos cuenta que no se advierten notas serias concordantes con la realidad de ese juicio ni en programas de radio, televisión y menos en la prensa que parece que solo advierte los muertos de esa guerra iniciada en diciembre de 2006 por un espurio Felipe Calderón que llegó literalmente por la puerta trasera a arrebatar al tambien ineficiente Vicente Fox la banda presidencial de mano a mano, para continuar con un gobierno de retroceso como fue ese binomio de seudo presidentes que desaparecieron entre ambos, durante sus mandatos más de 400,000 millones de dólares de excedentes petroleros, sin dejar nada de obra pública significativa y en el caso de Calderon iniciar esa guerra con tintes de legitimación y de control de opositores que lleva ahora mas d emediio illon de diversas victimas, hoy se sabe al Cartel que lo coptó y que tuvo como vaso comunicante entre los sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón a Genaro GarcíaLuna de quien pocos hablaron en su momento y medios diversos callaron.

No abundare más sobre lo que pasara esta semana o en los días por venir sobre esta juicio que pude salir para cualquier lado pareciera, pero que muchos deseáramos, se dicen en una encuesta que al menos el 84 por ciento que pague García Luna por los latrocinios y desmanes cometidos. Y que los medios con veracidad hablen de ello, que no guarden silencio y lo mejor QUE NO MIENTAN.

HACE UNA SEMANA HUBO UNA BOMBA NOTICIOSA Y TAMBIEN CASI TODOS GUARDARON… SILENCIO

La declaración en Substack de Seymound Herst sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la voladura de los gasoductos North Strem1 y 2 y la acometida de aquellos que lo desean desprestigiar o desmentir por motivación propia y /o por encargo le han obligado a decir por qué se manifestó en este medio y cuál es su interés, quiero solicitar a usted amable lector el darnos tiempo de escuchar su verdad, ante la mentira que se ve concita quienes desean desmentirlo, sin entenderlo y lo peor al guardar ese silencio cómplice de aquellos que están cooptados por sus temores y lo peor por intereses casi siempre económicos cuando no políticos.

Esta es su versión para al que pido atención.

“Por qué Substack?

Un mensaje para ustedes, los lectores, sobre mí y Substack

He sido freelancer durante gran parte de mi carrera. En 1969, revelé la historia de una unidad de soldados estadounidenses en Vietnam que habían cometido un horrible crimen de guerra. Se les ordenó atacar una aldea campesina ordinaria donde, como algunos oficiales sabían, no obtendrían oposición, y se les dijo que mataran a la vista. Los muchachos asesinaron, violaron y mutilaron durante horas, sin encontrar enemigo. El crimen estuvo encubierto en la parte superior de la cadena de mando militar durante dieciocho meses, hasta que lo descubrí.

Gané un Premio Pulitzer por reportaje internacional por ese trabajo, pero conseguirlo ante el público estadounidense no fue tarea fácil. No era un periodista establecido que trabajaba para un equipo establecido. Mi primera historia, publicada bajo un servicio de cable apenas existente dirigido por un amigo mío, fue rechazada inicialmente por los editores de las revistas Life y Look. Cuando el Washington Post finalmente lo publicó, lo llenaron de negaciones del Pentágono y el escepticismo irreflexivo del hombre de reescritura.

Me han dicho que mis historias eran erróneas, inventadas, escandalosas desde que tengo memoria, pero nunca me he detenido. En 2004, después de publicar las primeras historias sobre la tortura de prisioneros iraquíes en Abu Ghraib, un portavoz del Pentágono respondió llamando a mi periodismo “un tapiz de tonterías”. (También dijo que yo era un tipo que “tiraba mucha basura contra la pared” y “esperaba que alguien despegara lo que es real”. Gané mi quinto premio George Polk por ese trabajo).

He dedicado mi tiempo a los principales puntos de venta, pero nunca estuve en casa allí. Más recientemente, no sería bienvenido de todos modos. El dinero, como siempre, era parte del problema. El Washington Post y mi antiguo periódico, The New York Times (por nombrar solo algunos), se han encontrado en un ciclo de disminución de la entrega a domicilio, las ventas en los quioscos y los anuncios publicitarios. CNN y sus descendientes, como MSNBC y Fox News, luchan por titulares sensacionalistas sobre el periodismo de investigación. Todavía hay muchos periodistas brillantes en el trabajo, pero gran parte de los informes tienen que estar dentro de las pautas y limitaciones que no existían en los años en que estaba produciendo historias diarias para el Times.

Ahí es donde aparece Substack. Aquí, tengo el tipo de libertad por la que siempre he luchado. He visto escritor tras escritor en esta plataforma mientras se liberan de los intereses económicos de sus editores, se llenan de historias sin temor a contar palabras o pulgadas de columna y, lo más importante, han hablado directamente con sus lectores. Y ese último punto, para mí, es el factor decisivo. Nunca me ha interesado socializar con los políticos o acomodarme con los tipos de dinero en las reuniones de cócteles autoimportantes, las putas fiestas, siempre me gustó llamarlas. Estoy en mi mejor momento cuando bebo bourbon barato con los militares, trabajo durante el primer año de los asociados del bufete de abogados para información o intercambio historias con el ministro junior de un país que la mayoría de la gente no puede nombrar. Ese siempre ha sido mi estilo. Y resulta que también es el espíritu de esta comunidad en línea.

Lo que encontrarán aquí es, espero, un reflejo de esa libertad. La historia que leerán hoy es la verdad tal como trabajé durante tres meses para encontrarla, sin presión de un editor, editores o compañeros para que se ajustara a ciertas líneas de pensamiento, o reducirla para calmar sus temores.

Substack simplemente significa que los informes están de vuelta. . . sin filtrar y sin programar, tal como me gusta.

Firma Seymour Hersh fechado feb 8 de febrero 2023 publicado en Substrack

COROLARIO

LA VERDAD NO PUEDE SER GUARDADA POR MUCHO TIEMPO EN EL COFRE DEL SILENCIO, PORQUE LA MENTIRA RESULTA SER UN LIXIVIADO QUE MAS TARDE O MAS TEMPRANO APARECE Y DETERIORA LA CONFIANZA EN INSTITUCIONES Y MEDIOS, EN ESTOS DOS CASOS AQUÍ REFERIDOS, DE ALGUNA MANERA VIVEN ESA REALIDAD LO ADVIRTAMOS O NO, EN AMBOS CASOS LA VERDAD RESPLANDECERA COMO LO HACE EL SOL QUE INVARIABLEMENTE APARECE AL PASAR LA NOCHE AUN CUANDO SEA ESTA HOY SILENCIOSA Y OBSCURA.

Comentarios