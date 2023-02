Murió la actriz Raquel Welch

Infoabe

La legendaria artista de Hollywood falleció a los 82 años.

La actriz estadounidense Raquel Welch, recordada por filmes como “One Million Years B.C.” y por ser un icono sexual de la década de los sesenta, falleció este miércoles a los 82 años tras una enfermedad.

La familia de Welch y su agente confirmaron el deceso al portal de las celebridades TMZ y aseguró que la muerte se dio después de que la actriz sufriera “una breve enfermedad”. Murió “tranquilamente esta mañana”, agregaron en un breve comunicado en el que no dieron más detalles.

Hija de un ingeniero boliviano que se mudó a Estados Unidos, Raquel Welch nació en Chicago el 5 de septiembre de 1940 y se interesó en la actuación desde temprano. Así, participó de concursos de ballet y de belleza e, inclusive, ganó una beca en el San Diego Sate College, donde estudió artes teatrales.

Se casó cuatro veces, con James Welch -entre 1959 y 1964-; Patrick Curtus -entre 1967 y 1972-; Andre Weinfeld -entre 1980 y 1990- y Richard Palmer -entre 1999 y 2004-. Tuvo dos hijos con su primer matrimonio, Tahnee y Damon, de 61 y 63 años respectivamente.

Su camino en la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley con un pequeño papel en “Roustabout” (1964) y más tarde obtuvo trabajos con más peso en filmes como “Fantastic Voyage” (1966).

Su carrera despegó con la aventura prehistórica de “One Million Years B.C.” (1966). La imagen de Welch y su icónico bikini afianzó su estatus de “sex-symbol” en una cinta cuyo póster promocional pasó a la historia del cine.

Su belleza y potencial erótico fue aprovechado por la industria, que creó para ella uno de los apodos más machistas que se recuerdan en Hollywood: “El Cuerpo”.

La actriz también fue parte de títulos como “Lady in Cement” (1968), junto a Frank Sinatra y algunas de sus cintas más recordadas son el western “Hannie Caulder” (1971) y “Fathom” (1967), entre una treintena de filmes y 50 programas de televisión durante cinco décadas.

En 1995, Welch fue reconocida como una de las 100 estrellas “más sexys” de la historia del cine, según la revista Empire y ocupó el tercer puesto en la lista de las 100 estrellas “más sexys” del siglo XX de Playboy. Además, fue galardonada con el Globo de Oro a mejor actriz de película en un musical o comedia por su papel en “Los tres mosqueteros”, en 1974.

“Mi primer día en el set, Faye Dunaway se me acercó muy arreglada y era tan linda. Ella dijo: ‘Cariño, solo quiero que sepas que soy una gran admiradora tuya. Pero no lo sabes, todos están esperando que nos arranquemos los ojos unos a otros. Así que divirtámonos con ellos’”, había declarado a The Post en 2012 sobre aquel trabajo.

“Todos en el set decían, ‘Uh-oh, aquí vienen’, parados allí mirando. Y Faye saca su abanico y comienza a abanicarse, diciendo: ‘Cariño, adoro tu trabajo’. Y yo digo: ‘¡Todo lo que haces es genial!’ Todos estaban tan decepcionados”, agregó.

Su último papel en una película fue en 2017 en “How to be a Latin Lover” y en televisión en “Date my Dad”.

(Con información de EFE)

