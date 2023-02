En la 4T ni cachamos, ni seducimos a militantes de otros partidos

Chihuahua, Chih., a 16 de febrero del 2023.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena en el Congreso del Estado, diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo refirió que en el movimiento de la 4T “ni cachan, ni seducen a militantes de otros partidos” para que se vayan a la izquierda.

“Nosotros somos un movimiento que se formó con personas de diversos pensamientos, en efecto es un movimiento de izquierda en el que confluyen ideas muy diversas que llevaron a que Andrés Manuel López Obrador fuera el presidente de la república en el 2018”, dijo.

Estrada Sotelo destacó que Morena tiene como principios el combate a la corrupción, así como el establecimiento de un sistema de austeridad, que con su instauración ha perjudicado a unos cuantos potentados, y esos cuantos continuan queriendo mantenerse en el poder para continuar con sus provilegios.

Con respecto a la adhesión de militantes de otros partidos a la izquierda, el legislador morenista refirió que él “no ve el problema que personas sin partido ó personas que han ejercido un derecho político en otros partidos digan que están en de acuerdo en la forma en que se esta gobernando este país por parte del presidende Andrés Manuel López Obrador y se quieran unirse al movimiento y al partido, primero es su derecho”, expresó Estrada Sotelo.

“Me parece que cuando se les cataloga porque ejercen un derecho político establecido en la constitución se les trata de quitar una libertad que afortunadamente en México tenemos”, refirió.

En ese sentido, el legislador morenista refirió que en Morena “no andan tocando las puertas, a nosotros como movimiento y como partido llegan todos los días ciudadanos que dicen que tienen las intenciones de sumarse, tan es así que al revisar el crecimiento del padrón de Morena en estos últimos años, yo entiendo que ese crecimiento les puede generar a los del PRIAN principalmente algún sentimiento que se les estén yendo sus militantes”.

Agregó que es ahí donde el PRIAN debería de preguntarse porque los militantes de estos partidos se encuentran tocando la puerta de Morena y pensar que es la 4T la que tiene la culpa, es ahí cuando el PRI y el PAN deberían de hacer una reflexión y mientras que no la hagan y continuen pensando que Morena tiene la culpa de que sus militantes se les están yendo, siguen estando en el mismo error.

“Se les están yendo por la manera en la cual se han conducido, en la forma en que han gobernado y corrompido un sistema, me parece que las respuestas son muy sencillas, solo platiquen, no con nosotros, de Morena, sino a la gente del PRI y el PAN que han decidido ya no participar en esos partidos ó ya de plano irse a otro para conocer los motivos por los cuales se retiran y van a encontrar una gran decepción, yo sí me he dado a la tarea de hacer eso”, aseveró Estrada Sotelo.

Lo principal que me dicen es que hay una gran decepción porque ellos creían en los institutos políticos y creían que podían realizar cuestiones para bien del país a través de ellos, sin embargo, han tenido la oportunidad de gobernar muchisimos años y vimos como lo hicieron; y vimos para que aprovecharon el Gobierno, entonces pues “ni cacher, ni seductores” lo que hay aquí es un prianismo que ha decepcionado a muchos de sus militantes y que esos militantes en el ejercicio de sus derechos andan buscando donde tener una participación política, concluyó.

Comentarios