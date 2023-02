Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución en la rúa Chihuahua-Juárez

El Gobierno Municipal de Chihuahua, informa que este día se presentó un incendio en el Rancho Baeza que se ubica en el kilómetro 77 de la carretera Chihuahua-Juárez, el cual ya es atendido, sin embargo, el humo y las tolvaneras provocadas por los fuertes vientos, reducen la visibilidad en la zona, por lo que se pide a los conductores que transitan por la rúa, extremar precauciones.

Desde temprana hora, llegó el reporte al Sistema de Emergencia 911, el cual indicaba que se había presentado un incendio en la capilla de San Judas, en el Rancho Baeza, siniestro que fue atendido de inmediato, dejando solo daños materiales.

Acudieron a su atención, personal de SEDENA, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal, Bomberos, Protección Civil Municipal, Brigadas de la Dirección de Desarrollo Rural y ejidatarios.

No obstante, se pide a la ciudadanía a tomar las medidas de precaución, debido a que la visibilidad es menor, y los fuertes vientos han provocado que se generen tolvaneras, las cuales, combinadas con el humo, ponen en riesgo la conducción en la carretera.

*_Se reitera, seguir las siguientes recomendaciones por fuentes vientos:_*

• No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos.

• Evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura.

• Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

• Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias.

• Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento.

• De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso.

• Resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda.

• Precaución debida en las construcciones, ya sea en los proyectos de barda o remodelaciones. Retirar material de construcción, genera medidas de seguridad.

Comentarios